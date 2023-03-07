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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.03.23 19:30

«Всё акварельное»: в 29-й раз лучших авторов рукописных книг в ЗАТО Александровск отметили дипломами и призами

«Страницы солнечного детства» в этом году листали больше 320 литераторов и художников, участие в конкурсе приняли почти 80 семей из городов Полярного, Снежногорска и Гаджиево. Итогом работы стали 74 самодельных книги, часть которых представит муниципалитет на региональном этапе рукописного состязания.

Судьба у Ульяны Давлетшиной непростая. Из-за диагноза, поставленного ещё в раннем детстве, ходить девушка может с трудом и только при помощи специального аппарата. Но это вовсе не повод опускать руки: Ульяна создаёт удивительные вещи – картины, игрушки, сувениры… Теперь и книги. Первый экземпляр на конкурсе рукописной книги сразу оценили по достоинству.

Ульяна Давлетшина, участник конкурса детской и семейной рукописной книги, г. Снежногорск: «История получилась, какой получилась: о подростке, его жизни».

Попробовать свои силы в литературе порекомендовала Ульяне наставница – Ксения Прошутинская. Социальный работник выбрала верный вектор, Уля стала открытием года, если бы такой приз был учреждён.

Что касается самих Прошутинских, то для семьи это уже стало традицией ежегодно участвовать в конкурсе рукописной книги. И на этот раз включены в процесс были все: вместе искали мифы и легенды, вместе работали над выжиганием иллюстраций для страниц.

Ксения Прошутинская, участник конкурса детской и семейной рукописной книги, г. Снежногорск: Наша семейная книга про Север, про коренные народы. Очень любим наш край и чтим его традиции. В нашей книге мы рассказываем о древних традициях, язычестве, что-то из шаманства».

К слову, для иллюстраторов, художников и оформителей тоже есть отдельная номинация. Второе место гордо увозят полярнинцы: коллектив авторов Детской школы искусств тоже избрал загадочные северные мотивы. Однако, призовое место принесли, как оказалось, простые в использовании материалы, как утверждают девчонки.

Виктория Денежкина, художник-оформитель рукописной книги, г. Полярный: «Мы использовали картон, акварельную бумагу, акварельные карандаши и акварель – всё акварельное».

Творческую молодёжь всегда поддерживали специалисты градообразующего предприятия Снежногорска. На этот раз судоремонтный завод «Нерпа» не остался в стороне при вручении особенных литературных наград.

Ирина Анзулатова, член жюри конкурса детской и семейной рукописной книги, г. Снежногорск: «Рукописная книга с первого года основания была взята нами во внимание. Мы учредили призы за творческий подход, за любовь к родному городу, за трепетное отношение к малой родине».

2023 год для области и большого ЗАТО богат на юбилейные даты: 85-летие Мурманской области, 15-летие ЗАТО Александровск и 50-летие города Снежногорска. Конечно, эти поводы нашли отражение в одной из номинаций книжного состязания.

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Огромное количество участников, номинаций. Отрадно, что такой конкурс у нас есть, а дети и родители продолжают принимать в нём участие».

К слову, 79 семей со всего муниципалитета поделились мыслями, фантазиями и историями на страницах своих книг. Каждый экземпляр – не просто уникальная вещь, а по-настоящему маленькое чудо со своей душой. Причём самым юным творцам едва исполнилось три-четыре года.

Лариса Бисякова, участник конкурса детской и семейной рукописной книги, г. Гаджиево: «Мы уже участвовали, у детей был опыт. Им очень понравилось, создали книгу из фетра. Дети вдохновились, решили снова принять участие, но уже семьями. Родители подхватили, понравилась идея всем».

Всего 74 экземпляра было представлено на литературный суд. Самые лучшие книги, занявшие призовые места, представят ЗАТО Александровск на региональном этапе конкурса детской и семейной рукописной книги.

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