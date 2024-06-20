Всё большую популярность на Севере набирает катание на сапбордах

Жители нашего региона вышли на новый уровень активного отдыха. Вооружаясь веслом, смело бросаются, словно мамонтёнок на льдине – на узкой доске, в путешествие по ледяным водоёмам Мурманской области.

Один из центров аренды сапбордов работает в Полярном.

Впервые встать на сапборд и не упасть с него в ледяное озеро – это уже большой успех. Не все александровцы, сегодня собравшиеся для тестирования необычного для северных широт вида спорта, вышли из воды сухими. Евгений Гаврич с супругой давно спорят о необходимости покупки такой доски. Преимуществ, например, возможность почувствовать себя наедине с природой, куда больше, чем вопросов бытовых: где хранить и как ухаживать за плавательным средством.

В любом случае, возможность упускать не стали, проверили свои силы и желание вновь встать на сапборд.

Евгений Гаврич, г. Полярный: «Как решился? Сейчас вопрос стоит о приобретении, но решено было сначала попробовать. Обязательно с жилетом! Призываю всех соблюдать технику безопасности, спасательный жилет обязательно!».

В Полярном второй год работает центр активного отдыха, где в аренду можно взять сап на необходимое количество времени, при этом кататься на доске можно не только в местном водоёме, но и в любом понравившемся, даже вне территории закрытого муниципалитета. Главное, внимательно прослушать инструктаж и соблюдать меры безопасности.

Ирина Карасёва, сап-инструктор: «Несмотря на наш суровый климат, это не мешает нам кататься: у нас очень красивые виды и много озёр. Катаясь на доске, вы задействуете все группы мышц, вы будете чувствовать себя на ней комфортно. Даже если вы ограничены в чём-то физически, то всё равно можете попробовать».

Для зимнего отдыха центр также предлагает инвентарь: с недавних пор искупаться в холодных водах Баренцева моря можно, например, в специальных надувных костюмах. Флоатинг набирает популярность среди желающих насладиться ледяным дыханием Кольского залива и полюбоваться северным небом.