268 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+135), Североморске (+45) и Кольском районе (+ 7).

На федеральном уровне дополнительных ограничений по коронавирусу пока не планируется, регионы сами принимают решения. Всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил журналистам РИА «Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что для достижения коллективного иммунитета в 80% нужно уже сейчас привить порядка 22 миллионов человек и ревакцинировать порядка 9 миллионов.