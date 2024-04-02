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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.04.24 19:30

Все цели и задачи во время учений были достигнуты

Последствия дорожно-транспортного происшествия успешно ликвидированы, двое пострадавших спасены, доставлены в медицинское учреждение… Это итоги, озвученные после ежеквартального учения специальных служб в ЗАТО Александровск.

Тактико-практические тренировки помогают не только отрабатывать необходимый порядок действий при ЧС, но и наладить чёткое взаимодействие между специалистами, когда счёт идёт на секунды.

Сигнал, полученный по единому номеру вызова служб экстренного реагирования, обрабатывается в течение минуты, за этот короткий отрезок времени диспетчер принимает мгновенное решение о том, какое ведомство может помочь. Например, этот звонок передаётся спасателям, а также сотрудникам Госавтоинспекции и скорой помощи – в результате ДТП произошло опрокидывание автомобиля, возможно, есть пострадавшие.

Виктор Николаев, начальник караула специальной пожарно-спасательной части №1, г. Снежногорск: «По приезду стабилизируем автомобиль, готовим средства в случае розлива топлива, проводим дальнейшие действия по деблокировке дверей и крыши, чтобы обеспечить доступ к пострадавшему, потому что каждая потерянная секунда для пострадавшего критична».

Руслан Хромов, врио начальника специальной пожарно-спасательной части №1, г. Снежногорск: «Времени на принятие решений почти нет. Здесь работает профессионализм сотрудников, которые прибыли на место происшествия. Спасение пострадавших - их главная задача».

Этот вызов был спланирован в рамках регулярных учений сотрудников МЧС. Зона ответственности специальной пожарно-спасательной части №1, в основном, судоремонтное предприятие «Нерпа». Конечно, подразделения привлекают и в иных случаях, когда есть необходимость в средствах, людях и технике.

Однако завод на особом контроле и у сотрудников медицинской службы. Вызов на «Нерпу» считается экстренным, при этом на приезд кареты скорой помощи от момента поступления звонка необходимо всего 3-5 минут. Специалисты-медики также отрабатывают возможные чрезвычайные случаи на производстве.

Ольга Рзашева, фельдшер скорой помощи ФГБУЗ ЦМСЧ №120 ФМБА России, г. Снежногорск: «В основном на заводе могут произойти ЧП: падение с высоты, задымление - отравление угарным газом, потому что «Нерпа» достаточно большой объект».

Тактико-специальные учения по ликвидации последствий ДТП и спасению пострадавших проводятся, поясняют специалисты, один раз в квартал. Задействуют для отработки слаженности всех возможных участников спасательной операции: это не только пожарные и аварийно-спасательные расчёты, но и сотрудники ГИБДД, и скорой медицинской помощи.

Руслан Хромов, врио начальника специальной пожарно-спасательной части №1, г. Снежногорск: «В рамках учений были отработаны действия по приёму и передаче вызова, отработаны взаимодействия служб на месте ЧП. Все цели и задачи были достигнуты».

По легенде учений, в результате ДТП пострадали два человека, которые были успешно вызволены из железного плена и доставлены в медицинское учреждение.

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