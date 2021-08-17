Все чаще горожане на улицах Мурманска встречают диких животных

Чтобы увидеть некоторых из них, даже не нужно покидать приделы Мурманска. Лис в городской черте встречают регулярно, они не боятся людей и, кажется, способны соперничать с собаками за территорию.

Например, это видео сделано очевидцами на карьере рядом с Ледовым озером. Судя по кадрам, на ближайшей сопке живёт семейство лис. Авторы ролика видели, как минимум трёх животных. Судя по всему, в близи с городом хищники ищут пропитание.

Людям при таких встречах стоит быть особенно внимательными и не приближаться к лисам, они редко проявляют агрессию, но могут быть переносчиками таких серьёзных заболеваний как бешенство.