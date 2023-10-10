С первым снегом приходят и первые пробуксовки автомобиля на летней резине. А в шиномонтажные мастерские города в эти дни было попасть нелегко.

Автомобиль - это не только комфортное средство передвижения, а ещё и источник повышенной опасности. Поэтому, сидя за рулем, важно думать как о своей безопасности, так и окружающих. С приходом заморозков в Мурманской области учащаются случаи, когда водители не справляются с управлением, совершают ДТП. Всё дело в летней резине. Сейчас самое время заняться заменой шин на зимние, желательно шипованные.

Ирина Петровская, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Мурманской области: «Сроки достаточно конкретные. Летняя резина - июнь, июль, август. Зимняя резина - декабрь, февраль, январь. Но хочу отметить, что у нас очень специфический регион, поэтому у нас, конечно же, они не подходят. Нам обязательно нужно здесь «переобуваться» в более ранее время и сейчас уже можно подойти к тому, чтобы это сделать».

В известной поговорке «готовь сани летом, а телегу зимой» заложена мудрость на все времена. Всё нужно делать заранее. Поэтому тех, кто только собирается поменять колеса автомобиля, ждут длительные очереди в шиномонтажных мастерских города. Ведь в среднем сейчас они принимают по 30 человек в день.

Юрий, автомобилист: «Раньше смысла не было, так как не было снега, не было заморозков. Сами понимаете, заморозки только начались - пару дней назад, теперь действительно минусовые температуры по ночам. Снег выпал сегодня ночью, сразу поехал переобуваться, проехал четыре станции, нигде не приняли, вот пятая, где приняли».

Чем опасна несвоевременная замена резины? Как минимум сцепление с дорогой хуже, а тормозной путь больше. Но и преждевременная переобувка грозит ускоренному износу шин. Поэтому важно внимательно отслеживать погодные условия.

Дмитрий, мастер шиномонтажа: «Кто-то готовится заранее – это те, кто поумнее, чтобы вот такую очередь километровую не создавать. А кто ждёт до последнего, сидят в очереди ждут, бывает и целый день. Заранее - это за неделю до прогноза. У нас сейчас у всех гаджеты, все ими пользуются. А заранее – это уже вторая неделя пошла сезона».

Наличие шин не по сезону грозит водителям административным наказанием в виде штрафа.

Соблюдайте правила безопасности на дороге и берегите себя.