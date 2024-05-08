«Всё детство с партизанами в лесу»

Так вспоминает годы Великой Отечественной войны Владимир Усачев. Тогда ещё 5-летний мальчик вместо обучения грамоте постигал азы военной разведки.

Сегодня «ребёнок войны» вместе с супругой Валентиной проживает в Снежногорске. В этом году они отметили 60-летний юбилей со дня свадьбы.

Едва стукнуло пять, когда началась война… Снежногорец Владимир Усачёв скромно прячет медали. За участие в боях, конечно, наград нет, зато есть знак «Ребёнок войны». Уверен, что выжить в сложнейший период для всей страны его семье помогли удача и родная мать.

Владимир Усачёв, участник организации «Дети войны», г. Снежногорск: «Мать-героиня: восемь детей у неё было, четыре мальчика, четыре девочки. Награждена медалью. А я всю войну прошёл с партизанами, есть ранение, правда, его не видно, оно на макушке. Если бы на сантиметр ниже и меня бы уже не было».

Детство в среде солдат-добровольцев и предопределило дальнейшую профессию Владимира Мартияновича - Родине служить и никак иначе. Службу проходил в ракетных войсках, однако, последние годы своей карьеры посвятил совсем иному роду деятельности - строительству, был начальником штаба военно-строительной части. Например, под руководством Усачева строителями-военнослужащими было возведено несколько многоквартирных домов Снежногорска и здание городской больницы.

60 лет рука об руку с Владимиром идёт и супруга. Валентина Нарцизовна во время войны была совсем маленькой и знает об этом периоде лишь из уст матери.

Валентина Усачёва, участник организации «Дети войны», г. Снежногорск: «Я только помню, что мама рассказывала, что немцы зайдут-выйдут. Она меня маленькую бросала в подвал: как не убила – не знаю. Ещё говорила: «Вывели всех, хотели расстреливать, а соседка немецкий знала, что-то попросила, расстрел отставили».

Поздравить с наступающим священным для страны праздником чету Усачевых пришли добровольцы волонтёрского объединения комплексного Центра социального обслуживания. Здесь придумали такую форму социализации и работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, и с особенностями развития здоровья.

Юлия Ушакова, специалист Полярнинского комплексного Центра социального обслуживания населения, г. Снежногорск: «Когда в обычные дни идём, то рассказываем, что бабушки с дедушками проживают одни и мы можем побыть для них настоящими внуками, скрасить их досуг. А сейчас, пред 9 мая, мы рассказали, что Усачевы – дети Великой Отечественной войны, что были свидетелями того времени».

Усачёвы с большим удовольствием делятся с ребятами подробностями долгой и, безусловно, счастливой жизни: воспитали детей, ждут в гости внуков. И, главное, никогда не унывают, потому что рядом, потому что вместе, потому что они часть народа-победителя.