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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.07.19 19:30

Все дороги Мурманска отремонтируют к 1 сентября

В областном центре полным ходом идут работы по ремонту дорог, благоустройству пешеходных зон и прилегающих к ним территорий. Обновления запланированы на 57 объектах, почти половина из них проводятся в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Несмотря на холодное в этом году заполярное лето, этот короткий период - по-настоящему жаркая пора для благоустройства города. Запланировано отремонтировать дороги на 57 объектах, которые больше всего нуждаются в реконструкции. Тридцать из них – за счёт муниципального бюджета, остальные по федеральной программе, но тоже при участии городской казны.

«В прошлом году с октября по ноябрь провели инструментальную диагностику, согласно которой выявили дороги, которые не соответствуют нормативным требованиям. Учли обращения жителей, водителей, перевозчиков, сообщения на площадке «Карта убитых дорог», - сообщил Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

Все работы на каждом этапе жёстко контролируются. Пробы асфальта проходят регулярную проверку, где оценивают их физико-химический состав, механические свойства, а также толщину укладки. Пока нареканий нет.

«На тех объектах, которые выполнены, достаточно высокое качество асфальта, - отмечает Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. – Мы отбираем пробы покрытия, которые проходят лабораторные  испытания. Пробы отбирает и подрядчик, и заказчик, и представитель со стороны Минтранса Мурманской области».

К каждому объекту – индивидуальный подход. При этом учитывается ряд факторов, начиная от загруженности и заканчивая особенностями рельефа. Например, дорогу на улице Орликовой в последний раз ремонтировали более десяти лет назад, при этом, это единственная артерия, связывающая микрорайон с центральной магистралью. Износу она подвергается сильно, соответственно, прочность дороги должна быть высокой.

«На протяжении многих лет здесь был ямочный ремонт. Назрела необходимость комплексно подойти к решению восстановления дорожного полотна, - говорит Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Здесь будет проведена смена покрытия  на площади более трёх тысяч квадратов. Это смена покрытия, смена бордюрного камня, колодцы – комплексный подход к ремонту. Что касается ещё работ по улице Орликовой, в районе домов 53 и 54, то там тоже будет выполняться комплексный ремонт. Пока идут подготовительные работы».

Неустойчивая погода нынешнего лета помехой ремонтникам не стала, а вот припаркованные надолго автомобили, осложняют процесс благоустройства. Некоторые автомобилисты к просьбам убрать на время ремонта дорог машины относятся с пониманием, другие же оставляют их стоять на прежних местах.  При этом, по плану, работы должны быть завершены не позднее 1 сентября.

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