Все горожане могут принять участие в уборке улиц и скверов

5 мая в рамках программы «Мурманск-город чистоты" состоится общегородской субботник.

Традиционная масштабная уборка города после долгой зимы пройдёт во всех округах города, на территориях предприятий и организаций. В субботнике примут участие представители общественных организаций и политических партий, а также горожане.

Одежду для участия в такой акции лучше подбирать соответствующую погоде. Необходимый для уборки инвентарь, перчатки и мешки для мусора можно будет получить в управляющих организациях по месту жительства.