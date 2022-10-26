Всё, как в бою! На полигоне Северного флота проводится слаживание отделений во взаимодействии с танками

Самое страшное и нелепое в зоне боевых действий - это растеряться от выстрела и не знать что делать. Многие из тех, кто этим морозным утром вышли на полигон в районе Печенги, уже слышали как стреляет танк, помнят по срочной службе в вооруженных силах.

На одном из полигонов Северного флота в районе Печенги продолжается подготовка призванных в рамках частичной мобилизации. Учат здесь не только стрелков, но и механиков водителей, и танкистов.

Самое страшное и нелепое в зоне боевых действий - это растеряться от выстрела и не знать что делать. Многие из тех, кто этим морозным утром вышли на полигон в районе Печенги, уже слышали как стреляет танк, помнят по срочной службе в вооруженных силах.

Старший лейтенант Зураб: «В данный момент происходит слаживание отделений во взаимодействии с танками, чтобы ребята привыкали к выстрелам, как двигаться».

Мобилизованные, которые идут группами за танками, оказались здесь, получив повестку. То что будет с ними после учебки, пока никто не знает, но каждый старается научиться как можно большему.

А ведь дома у многих остались жёны и дети, к ними нужно постараться вернуться целым и не просто, а с победой.

Александр: «Родственники переживали конечно, женская половина – мать, жена. А я что? Надо - так надо».

Пока о сроках завершения частичной мобилизации Министерство обороны РФ не сообщает. Ранее говорили о плане на регион в 1000 призывников.