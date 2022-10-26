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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.10.22 19:30

Всё, как в бою! На полигоне Северного флота проводится слаживание отделений во взаимодействии с танками

Самое страшное и нелепое в зоне боевых действий - это растеряться от выстрела и не знать что делать. Многие из тех, кто этим морозным утром вышли на полигон в районе Печенги, уже слышали как стреляет танк, помнят по срочной службе в вооруженных силах.

На одном из полигонов Северного флота в районе Печенги продолжается подготовка призванных в рамках частичной мобилизации. Учат здесь не только стрелков, но и механиков водителей, и танкистов.

Самое страшное и нелепое в зоне боевых действий - это растеряться от выстрела и не знать что делать. Многие из тех, кто этим морозным утром вышли на полигон в районе Печенги, уже слышали как стреляет танк, помнят  по срочной службе в вооруженных силах.

Старший лейтенант Зураб: «В данный момент происходит слаживание отделений во взаимодействии с танками, чтобы ребята привыкали к выстрелам, как двигаться».

Мобилизованные, которые идут группами за танками, оказались здесь, получив повестку. То что будет с ними после учебки, пока никто не знает, но каждый старается научиться как можно большему.

А ведь дома у многих остались жёны и дети, к ними нужно постараться вернуться целым и не просто, а с победой.

Александр: «Родственники переживали конечно, женская половина – мать, жена. А я что? Надо - так надо».

Пока о сроках завершения частичной мобилизации Министерство обороны РФ не сообщает. Ранее говорили о плане на регион в 1000 призывников. 

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25.10.22 13:45
Молодцы ребята, гордимся вами)))
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24.10.22 21:03
Здравствуйте, мурманчане и гости земли Кольской. Учащиеся МБОУ КШМ приняли участие в митинге, приуроченном к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! КШМ помнит, КШМ гордится! И именно
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Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
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