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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.03.19 19:30

«Всё когда-то заканчивается» - Марина Ковтун ушла в отставку

Марина Васильевна Ковтун, почти 7 лет занимавшая пост главы региона, подала в отставку. О причинах досрочного сложения полномочий и планах на будущее единственная в истории Мурманской области женщина-губернатор рассказала на брифинге.

Три дня жители Мурманской  области ждали официальных заявлений.  Слухи об отставке главы региона появлялись в федеральных СМИ регулярно, информагентства в своих сообщениях ссылались на источники близкие  к Кремлю. Марина Ковтун всё это время хранила молчание и своё решение оставить пост не комментировала. Но 21 марта губернатор подтвердила  информацию и попрощалась с членами правительства и региональными журналистами. 

«Я не буду участвовать в сентябрьских выборах, но считаю, что обновление в высших эшелонах власти необходимо», - отметила Марина Ковтун, экс- губернатор Мурманской области.

Марина Ковтун возглавила область в апреле 2012 года, была назначена на эту должность президентом Дмитрием Медведевым. Спустя два года она так же попросила об отставке, но тогда это было вызвано необходимостью участия в губернаторских выборах, которые Марина Васильевна выиграла, набрав почти 65 процентов голосов избирателей.

На своём последнем брифинге в должности губернатора Марина Васильевна не оставила без внимания и наболевшую тему мазутозависимости региона.

«Я открою вам секрет о том, что мы недавно подписали с компанией «Газпром» соглашение о намерениях по переводу наших котельных на другой вид топлива, - сообщила Марина Ковтун, экс-губернатор Мурманской области. - Скорее всего, безусловно, это будет сжиженный природный газ, планируется модернизация двух котельных».

Подводя итоги работы на посту главы региона, Марина Васильевна вспомнила и о негативных моментах, в том числе и о нашумевшей пенсионной реформе. Говорит, что «спасти» северян было не в её силах.

«Если бы я встала стеной, то не удержала бы этого решения, - сказала она. - В чем в основном упрекают жители власть: пенсионный возраст повысили,  губернатор не защитила, дорогая рыба. Но это федеральная повестка. Дорогая квартплата, ну тут хоть в лепешку расшибись, это объективный фактор, ответственность за всё несёт губернатор, который не в силах принять те решения, о которых просят жители».

«Всё когда-то начинается и когда-то заканчивается», - подвила черту под своей работой главы региона Марина Васильевна и сравнила себя с солдатом, который отстоял и сдаёт вахту.

В ближайших планах Марины Ковтун  передать дела временно исполняющему обязанности и уйти в положенный  отпуск. В Мурманскую область Ковтун, скорее всего, не вернётся. По славам политика, она «останется в Москве рядом с детьми».

Слухи о возможной работе в Совете Федерации экс глава региона комментировать отказалась.

Чуть позже стало известно, что Президент России подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Мурманской области». Временно исполняющим обязанности  главы региона назначен Андрей Чибис. Он будет занимать этот пост до вступления в должность лица, избранного губернатором региона. Ранее Чибис занимал кресло заместителя министра строительства и ЖКХ.

Комментарии

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Последние комментарии

Висарион
21.03.19 20:41
Что не вижу скорби на лицах мурманчан по поводу ухода Ковтун и огромной радости от путинского назначенца - одна усталость в глазах.
Комментарий к новости:Андрей Чибис породнился с Мурманской областью
Д.О. Вернер
21.03.19 17:32
Т.е. о проблемах ЖКХ в нашем доме можно писать ему по адресу https://www.facebook.com/a.v.chibis? Всё, пошёл регистрировать на Фейсбуке тЁщЮ... : )
Комментарий к новости:Андрей Чибис породнился с Мурманской областью
Д.О. Вернер
21.03.19 09:30
А почему такое название? Должно быть так: "Перевал СОВЕТСКОЙ воинской славы"! https://tass.ru/obschestvo/6044553
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