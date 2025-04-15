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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.04.25 19:30

Все команды будут играть дальше! Но в трёхчасовой игре Мурманской официальной лиги КВН гран-при завоевала семейная команда «Изи»

Секрет популярности Мурманского КВН пытаются понять многие. Каждый раз полный зал зрителей, не стихающие смех и овации после выступлений команд.

Делу время, а потехе час. Вероятно, этим руководствовались организаторы Мурманлиги, которые решили провести фестиваль КВН в понедельник. Но даже первый тяжёлый рабочий день недели не помешал собрать полный зал ДК имени С.М. Кирова.

Открыла фестиваль официальной лиги КВН команда горняков из Кировска «Регион 51». Смешного в их работе мало, но они сохраняют чувство юмора, чтобы, поднявшись из забоя, покорить Мурманскую лигу.

Ростислав Ибнеев, участник команды КВН «Регион 51», г. Кировск: «У нас есть план, мы его придерживаемся».

Ростислав Жидко, участник команды КВН «Регион 51», г. Кировск: «Если говорить более развернуто, то все команды молодцы. Мы это знаем, мы это видели. Но это не отменяет нашего задора и запала. И наш девиз: «Полный газ, несмотря ни на что».

Борьба за место в сезоне проходила среди 16 команд. Конечно, пройти дальше мечтал каждый. Больше всего шансов у опытных игроков, которых любят зрители, члены жюри, да, и на сцене они всегда выглядят уверенно.

Но новички на их фоне выглядели не менее уверенно. И шутить не стеснялись даже про главу региона при самом губернаторе в зале.

Кандалакшане очень давно хотели поделиться своим юмором с мурманчанами. Путь был неблизкий, но они наконец-то доехали до сцены «Кировки».

Ульяна Гультяева, участник команды КВН «Молодёжка», г. Кандалакша; «КВН, в первую очередь, - игра и очень много положительных эмоций. Я здесь ради этого».

Вячеслав Метеличенко, участник команды КВН «Молодёжка», г. Кандалакша: «Мы, наверное, решили показать, что такое команда из разных частей и людей, разных организаций. Такая плодотворная работа. Очень интересно и круто. Очень заряд получаешь и больше не от того, когда выходишь на сцену, а от того, как ты готовишься».

Сложнее всего приходится КВНщикам, которые приезжают из других регионов. Узнать специфику жизни в чужом городе, актуальные новости, о которых можно шутить, чтобы зацепить зрителя, задача непростая. Но студенты из Калининграда рискнули, опираясь на поддержку зрителей.

Клавдий Даниленко, участник команды КВН «Ожидание/реальность», г. Калининград: «Здесь очень крутой состав редакторов, крутой состав авторов, с которыми классно работать. Приехали, чтобы развить себя».

Отметим, число молодых команд в этот раз зашкаливало. Получается, что КВН по-прежнему в топе, в тренде, на хайпе. Как ещё говорят у нового поколения? Надеемся, все поняли суть.

Пока зрители отдыхали в зале на игре, члены жюри серьезно поднапряглись. Ведь они здесь решают судьбу всего сезона.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Мне кажется, что очень сложно судить, потому что ты кого-то должен критиковать, кого-то оценить технически и при этом никого не обидеть. Всегда хочется найти золотую середину, это очень сложно. Но у нас уже очень опытная судейская команда, где мы всегда приходим к общему решению».

На помощь нашим судьям, всегда приезжает кто-то из большого КВНа. В этот раз им стал стендапер Игорь Пименов.

Игорь Пименов, член-жюри, стендап-комик, фронтмен команды КВН «Флэш-Рояль»: «Когда меня зовут, надеются, что я с профессиональной точки зрения что-то оценю. Поэтому я смотрю на совокупность всего. КВН – это не только шутки, но ещё и мысли, музыка, режиссура. Смотрю на всё и сразу».

По итогу трёхчасовой игры гран-при завоевала уже полюбившаяся многим семейная команда «Изи». Их яркая тетя Катя стала лучшей актрисой фестиваля, лучшим актёром признан Никита из команды мончегорских спортсменов «СССР», а спецприз за шутку получили североморские «Открытые люди».

Кто прошел в сезон, спросите вы? По неожиданному, но уверенному заявлению губернатора Андрея Чибиса, который тоже был зрителем в зале, все команды будут играть дальше.

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