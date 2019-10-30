Всё лучшее - юным северянам

С 29 октября по 2 ноября на базе восьми общеобразовательных учреждений города Мурманска в городских оздоровительных лагерях пребывают 1130 детей. Школьников ждут различные культурные и спортивные мероприятия, особое внимание уделено питанию ребят.

С начала 2012 года основные задачи по улучшению системы и содержания школьного питания решает Центр школьного питания, который обслуживает 50 муниципальных общеобразовательных учреждений.

«На сегодняшний день можно говорить о том, что организация питания в городе Мурманске находится достаточно, может быть даже не на высоком уровне, можно говорить - на хорошем уровне, - отмечает Антонинина Климова, заместитель директора МАУО «Центр школьного питания», депутат Совета депутатов города Мурманска. - Мы полностью отвечаем за качество продуктов питания, которые поступают в столовые учебных заведений».

В детском оздоровительном лагере гимназии № 8 школьники получают полноценный завтрак и обед, чтобы у ребят было достаточно сил играть и обучаться новому. Еда готовится уже в образовательном учреждении, из готовых продуктов в столовую доставляется только выпечка.

«Хорошее меню: есть салат из свежих овощей и заканчивая, есть и фрукты. Сегодня, например, груша, - говорит Андрей Сысоев, глава муниципального образования города Мурманск. - Основной вопрос у меня был к руководству школы, руководству лагеря, насколько детям это нравится. Основной показатель: если не остаётся в тарелке ничего, значит, всё хорошо организовано».

Коридоры гимназии адаптировали под площадку для обучения правилам дорожного движения. Детям наглядно показывают как вести себя в качестве пешехода и управлять транспортным средством: самокатом или велосипедом, объясняют основные знаки и правила, которые должен знать каждый.

Во всех школах, гимназиях и лицеях используется технология безналичной оплаты за питание обучающихся через терминалы и онлайн пополнение лицевого счёта на сайте Центра школьного питания.

Организаторы школьных лагерей постарались создать благоприятные условия для укрепления здоровья и проведения досуга детей во время осенних каникул, уделив особое внимание питанию школьников.