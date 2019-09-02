Все места встреч членов Мурманского городского клуба старшего поколения, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

У жителей южных кварталов областного центра вскоре появится грандиозная зона отдыха с дорожками, красивыми скамейками, оригинальными фонарями, спортивными площадками и даже… пляжем! Эти идеи по благоустройству берегов озера Глубокое предложили сами мурманчане, а городские власти привлекли к работе профессиональных архитекторов и дизайнеров. О том, когда у жителей южных кварталов появится спортивно-развлекательный досуговый оазис, читайте в свежей «Вечёрке».

Возле дома № 32 на улице Старостина в тёплую погоду буквально яблоку негде упасть! А всё, потому что здесь появилась современная детская площадка, которую уже облюбовали жильцы всего двора. К слову, за последние годы в Мурманске было построены более 140 комплексов во дворах, скверах и на пришкольных территориях. А сколько ещё детских площадок будет обновлено в Мурманске до конца года, рассказывает «Вечёрка».

Мурманский городской клуб старшего поколения гарантирует, что в сентябре в ежедневниках горожан возраста «50+» не останется ни одной свободной строчки! Свежая «Вечёрка» публикует подробное расписание работы клуба для немолодых мурманчан, из которого они узнают, где смогут бесплатно поправить здоровье, проконсультироваться с юристом, научиться решать конфликты с близкими, посетить мастер-классы по арт-терапии, и даже стать в одночасье леди и джентльменами! Также новый выпуск «Вечернего Мурманска» публикует подробные адреса площадок, на которых пройдут увлекательные мероприятия.