Все мои дороги в Арктику прошли через Мурманск - Иван Папанин, человек и аэропорт

В рамках общенационального проекта «Великие имена России. Время признаний!», который проводится Общественной палатой РФ, Обществом русской словесности, Русским географическим обществом, Российским историческим обществом и Российским военно-историческим обществом, поддержанного Общероссийским народным фронтом, предстоит выбрать имена наиболее достойных сограждан, имена которых будут присвоены 45 аэропортам нашей страны, в том числе, Мурманскому. Конкурс проводится с 11 октября по 30 ноября 2018 года в 4 этапа. Каждый житель Мурманской области может внести свой вклад в выбор достойного названия Мурманского аэропорта.

Подробнее о проекте «Великие имена России. Время признаний!» можно узнать на сайте https://великиеимена.рф.

У жителей Мурманской области есть широчайший выбор имен наших сограждан, жизнь и деяния которых связаны с Кольским полуостровом. Причём, имена неожиданные. К своему удивлению, благодаря книге игумена Митрофана (Баданина) – епископа Североморского и Умбского Митрофана «Князь Александр Невский и Кольский Север. Неизвестные страницы жития», изданной в 2013 году, узнал, что великий русский полководец, князь Александр Невский внёс огромный вклад в определение судьбы земель Великой Лапландии и дальнейшую историю освоения Кольского Севера. Дружина Александра Невского покоряла и Лапландию (Кольский полуостров) и Финмаркен – земли западнее Кольского полуострова. Оказывается, с 1251 года Новгород собирал дань с саамов по всему Кольскому полуострову и во всем Финмарке вплоть до Галогаланда, ныне округ Тромсе.

Ещё одно известное имя – Трифон Печенгский, основатель Печенгского монастыря, почитаемый Русской православной церковью в лике преподобных.

Среди достойных имен Александр Ферсман, инициатор освоения природных богатств Севера, Отто Шмидт, руководивший экспедицией по Северному морскому пути на пароходе «Челюскин», Николай Книппович, возглавлявший Мурманскую научно-промысловую экспедицию по изучению Баренцева моря, Герман Крепс, основатель Лапландского заповедника, Федор Литке, исследователь Мурманского побережья Баренцева моря и Кольского залива. Достойны, чтобы их имена были присвоены Мурманскому аэропорту и Дважды Герои Советского Союза Борис Сафонов, Александр Шабалин, Виктор Леонов, прославившиеся своими подвигами в годы Великой Отечественной войны.

Но, при всех заслугах перечисленных выше наших сограждан, наиболее достоин Дважды Герой Советского Союза, контр-адмирал, доктор географических наук Иван Дмитриевич Папанин. Трудно назвать имя человека, который внёс бы более достойный вклад в освоение Кольского полуострова и Северного морского пути. Нынешние достижения в экономическом развитии нашего края, освоении Арктики и Севморпути зиждутся и на деяниях этого человека.

Конечно же, имя этого человека, ушедшего из жизни 30 января 1986 года увековечено 30 сентября 1986 года в Мурманске в названии улицы, 27 сентября 2003 года ему установлен памятник, который городу подарили работники 35-го судоремонтного завода, у истоков создания которого стоял Иван Папанин, его именем назван теплоход усиленного ледового класса Мурманского морского пароходства, который потрудился в морях от Арктики до Антарктики. Его имя носят улицы многих городов России, мыс на полуострове Таймыр, горы в Антарктиде.

Наконец, его имя будет носить патрульный корабль ледового класса проекта 23550, по сути, боевой ледокол, заложенный на «Адмиралтейских верфях» в апреле 2017 года. Он будет спущен на воду в 2019 году, а после передачи флоту в 2020 году станет нести службу в морях Северного Ледовитого океана, изучению и освоению которого Иван Папанин посвятил свою жизнь.

В биографии Ивана Дмитриевича участие в Гражданской войне на Украине и в Крыму, до 1932 года работа на различных военных и народнохозяйственных должностях. С 1932 года его жизнь была тесно связана с Арктикой. Ему довелось работать начальником полярной станции Бухта Тихая на Земле Франца-Иосифа, на станции Мыс Челюскин, в 1937-1938 годах он возглавлял первую в мире дрейфующую станцию «Северный полюс-1». На ней, вместе с тремя соратниками, П. Ширшовым, Е. Федоровым и Э. Кренкелем он провёл 274 суток, пройдя на льдине 2100 километров и проводя научные исследования. После снятия с льдины на судне «Мурман» прибыл в Мурманск. За тот подвиг он первый раз был удостоен звания «Герой Советского Союза».

Выступая на приёме работников Высшей школы 17 мая 1938 года, Иосиф Виссарионович Сталин сказал: «Кому неизвестно, что Папанин и папанинцы в своей практической работе на дрейфующей льдине …опрокинули старое представление об Арктике как устаревшее и установили новое, соответствующее требованиям действительной науки? Кто может отрицать, что Стаханов и Папанин являются новаторами в науке, людьми нашей передовой науки?».

Второе звание Героя он получил за организацию экспедиции по спасению экипажа ледокола «Георгий Седов» после 812-дневного дрейфа во льдах.

Но главный вклад в освоение Арктики он внёс в должности начальника Главного управления Северного морского пути (ГУСМП) с 1939 по 1946 годы. В предвоенные годы создавались ледокольный и транспортный флоты, строился судоремонтный завод в Росте. Курировал строительство Иван Папанин, который писал, что «первым крупным и не терпящим отлагательства делом является строительство судоремонтного завода в Мурманске. Такой завод - для ремонта ледоколов и других судов арктического флота – был тогда великой необходимостью». По его призыву на строительство завода приехали 20 тысяч юношей и девушек, в кратчайшие сроки построившие цеха, доки, мастерские.

Статистика гласит, что за время войны мурманские корабелы отремонтировали 645 боевых кораблей, 544 транспортных, рыболовных и вспомогательных судов, из них 55 судов переделали в боевые.

В годы Великой Отечественной войны Иван Папанин занимал должность Уполномоченного Государственного Комитета Обороны по перевозкам на Севере. Ему пришлось организовывать приём и доставку на фронт грузов из Англии и Америки, обеспечить плавание кораблей и судов по Северному морскому пути. Одним из эпизодов использования Севморпути для нужд обороны Заполярья стала экспедиция особого назначения «ЭОН-18» летом 1942 года. Из Тихого океана в Кольский залив Северным морским путем в режиме строжайшей секретности были переведены лидер «Баку» и три эсминца.

Назначая Ивана Папанина на эту должность, Верховный Главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин написал: «Через Атлантику идут в Архангельск корабли с грузами. Надо организовать их приёмку, быструю разгрузку и немедленную отправку грузов на фронт. Это очень важно».

В связи с тем, что реку Северная Двина сковал лёд, морские конвои с 5 ноября переориентировали на Мурманск, но реально они стали приходить в Кольский залив лишь с 12 января 1942 года. Но, чтобы это произошло, потребовались невероятные усилия. О тех героических и невероятно трудных днях Иван Папанин написал в своей книге «Лёд и пламень».

Характеризуя Мурманский порт, он писал, что на весь порт был лишь один плавучий кран, причалы требовали капитального ремонта. Портовые механизмы демонтированы и вывезены.

Для обеспечения работы порта Иван Папанин добился направления в порт тысячи солдат запасного полка, имевших специальности трактористов, шоферов, механиков, слесарей, плотников, такелажников. 1160 работников прибыло из Архангельского порта. Кроме этого, была проведена мобилизация 2000 военнообязанных старших возрастов в Рязанской и Тульской областях, около 1500 мурманчан пришли работать в порт.

«Оглядываясь сейчас на недели, месяцы и годы, проведенные в Мурманске, я не могу не поражаться жизнестойкости и выносливости советских людей, их умению находить выход из любого трудного положения. Огромная работа была проведена в Мурманске, и в каком темпе! Причалов порта не хватало, поэтому приходилось вводить в эксплуатацию все новые и новые участки: на Зеленом мысу, угольную гавань и Лесной», - писал Иван Папанин.

В кратчайшие сроки были не только введены в строй имевшиеся причалы, но и 1300 метров новых, проложено 8,5 километра железнодорожных путей.

Было собрано 33 портальных крана. И все это приходилось делать под бомбежками фашистской авиации. Иван Дмитриевич пишет, что только в 1941-1942 годах Мурманский порт 86 раз подвергался бомбардировкам, на его территорию было сброшено 17 тысяч бомб разного калибра, из них около 300 тяжёлых фугасных. 10 тысяч бомб было сброшено на рыбный порт.

И, тем не менее, к приходу первого каравана судов 11 января 1942 года порт был готов принять девять транспортов каравана PQ-8 с 29500 тоннами грузов. В этот день авиация врага сбросила на порт тысячу зажигательных бомб.

Доставленная морем техника, обмундирование, продукты помогли в разгроме врага, а Иван Дмитриевич Папанин внёс в Победу свой неоценимый вклад.

После выхода на пенсию в 1946 году, он продолжал заниматься научной работой и до конца жизни возглавлял Службу космических исследований Отдела морских экспедиционных работ АН СССР. Иван Дмитриевич один из немногих наших соотечественников, который кроме звания Герой Советского Союза, которого он был удостоен дважды, (а до Великой Отечественной войны таких было лишь 5 человек на весь Советский Союз), был награждён 9-ю орденами Ленина. Больше него этим высшим орденом были награждены: 10 раз академик Александров, министр внешней торговли Патоличев, авиаконструктор Яковлев, партийные деятели Рашидов и Славский и 11 раз Устинов. Всего же Иван Папанин был награждён 18-ю советскими орденами.

Имея лишь 4 класса образования, он стал доктором наук и контр-адмиралом. О роли и значении Мурманска для Ивана Папанина говорят его слова: «Все мои дороги в Арктику прошли через Мурманск».

Имя Ивана Дмитриевича Папанина достойно быть присвоено аэропорту Мурманск. Хочется надеяться, что его кандидатуру поддержат не только работники Мурманского морского торгового порта, Филиала «35 СРЗ» АО «ЦС «Звёздочка», Мурманского морского пароходства, но и жители Мурманска, городов и посёлков нашего региона.

Юрий БАНЬКО.