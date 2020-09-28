Все мурманские школьники обеспечены горячим питанием

Об этом сегодня отчитался перед губернатором сити-менеджер Евгений Никора.

Всего в Мурманске более 30 тысяч обучающихся. Из них бесплатное горячее питание, а это завтрак, полдник или обед – получают почти 11 тысяч детей. Более 2 тысяч детей – учеников начальных классов – являются льготникам и обеспечены двухразовым горячим питанием.

Еда предоставляется по меню, которое разработано с учётом получения необходимых полезных веществ, калорийности и дифференцировано по возрастным группам учащихся. Также оно согласовано с региональным Роспотребнадзором.

Сити-менеджер отметил, что схема питания детей на первое полугодие уже определена, а на второе она будет составлена после проведения советующего опроса в декабре.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «У нас определены кандидатуры представителей общественности о родителей, которые изъявили желание посетить производственные цеха муниципального учреждения «Центр школьного питания». На сайтах всех общеобразовательных учреждений в настоящее время размещаются отдельные ссылки с баннером школьного меню. Школьное меню и раньше было на сайтах, Андрей Владимирович, просто зачастую оно неудобно размещалось или было закопано. Мы сделали более удобные баннеры».