Все на удалёнку!

Перейти на дистанционную форму работы посоветовал жителям Мурманска губернатор Андрей Чибис.

Даже оперативное совещание в правительстве региона сегодня проходило во многом в онлайн-режиме. Зал в правительстве региона был наполовину пустым.

Во время заседания губернатор посоветовал всем предприятиям и офисам, если это возможно, так же перейти на дистанционную работу из дома. Андрей Чибис рекомендовал исполнительным органам власти осуществлять приём граждан дистанционно, а так же отменить все выездные проверки. Это сделано, прежде всего для того, чтобы пережить период активизации коронавируса.

Глава региона обратился к родителям школьников и студентов, отметив, что молодые люди любят собираться и гулять по торговым центрам группами, сейчас такие встречи не безопасны.