«Всё начинается с любви»: 20 лет в роддоме Снежногорска помогают появиться на свет юным северянам

За это время удалось осчастливить порядка 7000 семей. Но самыми дорогими подарками для врачей и акушеров всегда являются первый плач ребёнка и счастливая улыбка его мамы.

В этот раз без привычного белого халата, по случаю - в платье и на каблуках. Впрочем, случай нерядовой, даже особенный, у родильного отделения Снежногорской медсанчасти юбилей. Поздравления с 20-летием учреждения принимает начальник Светлана Алфимова.

По приглашению коллеги врач перебралась из солнечного Ставрополья в тёплый и уютный роддом Снежногорска, и вот уже 13 лет работает в условиях Крайнего Севера.

Светлана Алфимова, заведующая родильным отделением, заместитель начальника по акушерству, гинекологии и детству ФГБУЗ ЦМСЧ №120 ФМБА России, г. Снежногорск: «Всегда приятно и трогательно смотреть на первую встречу мамы с малышом, слезы счастья, радости. А когда папы присутствуют – это просто огонь».

Александрина стала третьим ребёнком в семье Масеевых. Мама, а по совместительству акушер роддома Снежногорска, всех трёх малышей родила в своём учреждении. Знания, смеется Марина, лишь добавляют нервозности в процесс появления на свет малышей, но без сомнений доверяет коллективу самое дорогое.

К слову, родильное отделение считает самым позитивным местом в больнице, поэтому акушер ждёт не дождётся выхода из декрета.

Марина Масеева, акушер родильного отделения ЦМСЧ №120, г. Снежногорск: «Мне довелось работать и в хирургии, и реанимации. Только тогда я поняла кайф своей работы, потому что нет страданий и боли, а только позитив».

Майя Никитенко, начальник ФГБУЗ ЦМСЧ №120 ФМБА России, г. Снежногорск: «На сегодняшний день за 20 лет более 7000 благодарных семей оставили свой отзыв. По сути, это место, где сбываются мечты о счастливой семейной жизни. Поэтому коллектив высокопрофессиональных специалистов делает своё дело, их вклад нельзя переоценить в охране материнства».

Днём рождения роддома считается дата, когда в стенах впервые раздался крик младенца. Это случилось 19 января 2004 года. А первым руководителем снежногорского дома счастья стала Светлана Куляба. За это время роддом претерпел много изменений, включая кадровые перестановки и ремонты помещений, но неизменными остались теплота и забота, которыми персонал окружает родителей и их деток.

Светлана Куляба, акушер-гинеколог, первый руководитель роддома: «У нас был такой девиз «Всё начинается с любви». И действительно, невозможно работать в таком ритме без любви к своему делу. Никакой акушер не сможет работать в таком ритме без любви к людям, к жизни, ко всему».

За первый месяц Года семьи в учреждении на свет появились 28 малышей. По традиции, семьям первых новорожденных года вручили подарки, а также свидетельства.

Поздравления от коллег и друзей сотрудников роддома сменились торжественным награждением. Благодарностями и почётными грамотами разных уровней отмечены 28 специалистов учреждения, которые долгие годы отдают все свои знания и опыт чтобы помочь в появлении на свет новых граждан страны.