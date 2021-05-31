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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.05.21 19:30

Всё начинается с перееданий, несбалансированного состава меню и большого количества вредной пищи

Многие болезни в нашем организме появляются из-за неправильного образа жизни. Огромную роль в этом играет питание.

Нередко можно услышать фразу о том, что человек является тем, что он ест. Но мало кто истинно задумывался сути этого высказывания. Многие люди страдают от заболеваний пищеварительной системы. Особенно этому подвержены северяне из-за суровых климатических условий.

Жанна Терсинских, заведующая гастроэнтерологическим отделением Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «У нас витамины не усваиваются. То, что мы храним – овощи фрукты, они сильно обеднены витаминами, которые мы должны употреблять. Плюс у нас солнца нет, мы находимся в дефиците витамина Д3. Сейчас это очень модная тема.

Поэтому врачи советуют более серьезно относиться к выбору продуктов, которые мы едим, чтобы лишний раз не провоцировать развитие заболеваний пищеварительной системы. А если все же чувствуете дискомфорт в животе, стоит насторожиться и пройти диагностику. Боли в брюшной полости – не шутка, самолечение может только усугубить ситуацию.

Сергей Смирнов, эндоскопист эндоскопического отделения Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «После сорока лет при любых жалобах делается гастроскопия. И в любом возрасте, если есть какие-то жалобы на желудочно-кишечный тракт, проводится гастроскопия, причём проводится под местной анестезией. Это безболезненно, немного неприятное, но быстрое исследование».

В случае выявления недуга опытные специалисты назначат терапию. Иногда, чтобы вылечить пациента, необходимо провести эндоскопическую операцию. Она проводится без разрезов, что позволяет больному быстрее восстановиться после вмешательства.

Сергей Смирнов, эндоскопист эндоскопического отделения Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Допустим, полипотомия. Эндоскоп вводится в кишечник, в желудок, в пищевод, туда, где находится полип, он удаляется петлей. Током высокой частоты срезается, всё это достается, отдаётся на анализы, цитологические исследования».

И всё же, чтобы избежать тяжёлых болезней пищеварительной системы, нужно чаще обращать внимание на свой рацион. Ведь всё начинается с перееданий, несбалансированного состава меню и большого количества вредной пищи.

День здорового питания, отмечаемый в России 2 июня, призван напомнить об ответственном подходе к еде.

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