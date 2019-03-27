Все насущные вопросы александровцев можно решить, но в правовом поле – Семён Кауров, глава ЗАТО

У александровцев всегда есть возможность обратиться с проблемами и вопросами к представителям местных органов власти. В городах работают заместители главы муниципалитета, раз в месяц можно записаться и на личный приём к Семену Каурову.

В Александровске за коммунальным хозяйством власти стараются следить пристально. Глава ЗАТО Семён Кауров совершает еженедельные коммунальные рейды, проводит оперативные совещания с представителями управляющих компаний и городских служб. А каждый понедельник ведёт личный приём граждан.

«Запись на приём существует для того, чтобы был порядок, чтобы мы знали, сколько граждан придёт, чтобы были готовы ответить на те вопросы, которые нам задают, - говорит Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск. - Но бывают и исключения, когда гражданин приходит на приём, заходит после записавшихся, задаёт свои вопросы. Мы их тоже решаем».

Местные власти всегда готовы рассмотреть обращения земляков и принять меры, по устранению возникших проблем.

Например, вопросы об изъятии животных, хозяева которых не в состоянии обеспечивать питомцам должный уход, периодически поднимаются в Гаджиево. Здесь отлов бездомных собак происходит регулярно, но вот забрать животное у хозяина можно только на добровольных условиях.

И это лишь малая часть вопросов, которые заботят граждан. Чаще в столице подводных сил возникают проблемы с переселением, жизненная ситуация не всегда позволяет покинуть город в установленном порядке.

«Все вопросы, которые сегодня являются насущными, у всех есть возможность их решения, - считает Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск. - Самое главное, чтобы всё решалось в правовом поле, в рамках действующего законодательства».

Во время последней встречи в администрации ЗАТО глава и жители Александровска обсудили ситуацию с управляющей организацией. Глава заверил, что гаджиевцы могут не волноваться, жилищно-коммунальное обслуживание ведётся, а за временное невыполнение работ обязательно будет выполнен возврат средств жителям домов.

«Мы будем пересчитывать, сделаем перерасчёт. Вам за этот период не будет выставлен счёт», - заверил глава муниципалитета очередного посетителя.

В комиссии всегда участвуют специалисты администрации, готовые помочь в решении жилищных проблем или дать правовой совет.