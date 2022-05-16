11 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (6), Кандалакшском районе (2) и Апатитах (2).

Все ограничения, которые были введены в детских лагерях России из-за пандемии, сняты в этом году. Об этом сообщила заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина. «На сегодняшний день наши требования предусматривают возможность 100% заполняемости лагерей, но не более проектной вместимости лагеря», — сказала она.

В том числе снят запрет на выход и выезд детей за пределы организации, разрешено проведение мероприятий на открытом воздухе. Обследование персонала на коронавирус перед началом каждой смены остаётся только для организаций отдыха детей с круглосуточным пребыванием.