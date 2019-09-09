Мнение северян о ходе выборов в Единый день голосования, выясняли журналисты телеканала «Арктик-ТВ». Мы спрашивали о важности процесса, работе избирательных участков, кандидатах, и не кружится и голова, ведь галочки нужно ставить в трёх бюллетенях сразу: за будущего губернатора, депутатов и наполнение объектов благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Срез мнений получился прогнозируемый:

- Как всегда хорошо организовано всё. …У каждого свое мнение, но, я думаю, мы сделаем правильный выбор».

- Мы уже проголосовали. Чибиса нужно выбирать, менять власть нужно.

- Кого знаю, за тех и проголосовала.

- Всё организовано достойно: понятно, прозрачно, безопасно.

- Абы за кого я голосовать не буду, это мое убеждение. И хотелось бы, чтобы как можно больше людей в этом поучаствовали, потому что от нас зависит, с кем нам работать, жить и процветать.