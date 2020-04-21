Все поликлиники региона перешли на дистанционную форму работы

Это не значит, что если люди придут в медицинское учреждение, то их выгонят. Пациентов принимают дежурные врачи, но преимущество отдаётся выездным консультациям.

В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции, оказание плановой медицинской помощи в поликлинике больницы КНЦ РАН, как и в других поликлиниках региона, приостановлено. Помощь амбулаторным пациентам оказывается на дому и в дистанционном режиме.

Экстренная медицинская помощь оказывается в полном объёме.