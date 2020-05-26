Всё рождается от любви, всё хорошее делается от любви и профессия - от любви - Наталья Петрунина

Заслуженная артистка России Наталья Петрунина празднует 45-летний юбилей работы на сцене Мурманского областного театра кукол. С любимой тетей Наташей, как называют её многие поколения мурманчан, встретилась Ольга Щетинникова.

Для Натальи Федотовны Петруниной театр – не работа, а жизнь. А куклы, которые мгновенно оживают в её мастерских руках – равноценные коллеги, актеры. И пусть за без малого полувековой опыт кукол было немало, помнит и любит каждую, и кажется, это чувство взаимно. И, конечно, обоюдная любовь со зрителями, которые, будучи ещё маленькими, ходили за ручку с мамами и папами к ней на спектакли, а теперь ведут своих детей, а кто-то уже и внуков.

Наталья Петрунина, актриса Мурманского областного театра кукол, заслуженная артистка РФ: «Всё из-за любви, всё рождается от любви, всё хорошее делается от любви и профессия от любви. Если ты детей любишь, которые пришли, это залог успеха. И тогда ты их никогда не обманешь. И они тебе доверяют».

В коллективе она – королева малого зала и самого маленького по возрасту зрителя, найти контакт с которым, говорят, сложнее всего. Обладатель уникального голоса, пластики и обаяния Наталья Петрунина умеет создавать неповторимые сценические образы. В её творческом списке более семидесяти ролей самых разных жанров.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Спектакли для таких маленьких - от двух до 4 лет могут играть далеко не все актеры. Даже может высокопрофессиональные кукольники, а вот удержать аудиторию такого возраста, таких маленьких зрителей, очень и очень сложно».

Наталья Федотовна - верный друг и чуткий наставник для коллег. Они идут к ней и с профессиональными и с личными вопросами. Никому не откажет, всем поможет. Сила, говорит, в оптимизме и вере в добро.

Наталья Петрунина, актриса Мурманского областного театра кукол, заслуженная артистка РФ: «Когда молодые актёры выходят на сцену, любо-дорого посмотреть. Глаза у них горят, такие они все красивые, весёлые, молодцы. И вроде думаешь, уже как бы и пора. Ну, кто-то бабушек должен же играть. И вообще, когда в театре несколько поколений, как в семье, когда есть дедушки, бабушки, мамы, папы, то тогда это полноценная семья. Когда старшего поколения нет, бедновато в семье».

Отметить юбилей в театре из-за пандемии пока не получилось. Но коллеги стремятся поздравить Наталью Федотовну, уверены, праздник ещё впереди.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Я хочу пожелать ей здоровья, долгой работы в нашем театре, новых интересных ролей. Я думаю, что это обязательно сбудется».

Заслуженная артистка страны Наталья Петрунина – человек невероятно скромный. И даже на творческую встречу со зрителем в посткоронавирусной для страны перспективе, согласилась не сразу. И пусть залы сегодня пусты, и мебель затянута чехлами, всё это обязательно закончится, уверена актриса. И однажды, по доброй театральной традиции, они всей труппой обнимутся перед спектаклем и войдут в полные залы под нескончаемые аплодисменты.