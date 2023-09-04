Все школы региона по поручению губернатора в Мурманской области переходят на пятидневный режим обучения

«Теперь у детей будет больше времени на общение и реализацию интересных проектов», - отмечают в региональном Министерстве образования.

1 сентября за парты 162 школ региона сели почти 85 тысяч ребят, более 8,5 тысячи из них – первоклассники. В колледжах области приступили к получению профессии более четырёх тысяч студентов, а в крупнейший вуз региона, Мурманский арктический университет, пришли более двух тысяч первокурсников.

В этом учебном году для школьников есть ряд нововведений. Впервые в регионе будет реализовываться программа патриотического воспитания «На Севере – жить!», включающая не только уроки, но и экскурсии, первое занятие состоится 8 сентября. Так же все школы Кольского Заполярья по поручению губернатора Андрея Чибиса перешли на пятидневный режим работы.

«Теперь у детей будет больше времени на общение и реализацию интересных проектов», - отмечают в региональном Министерстве образования.