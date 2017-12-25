Все службы готовы к хорошему празднику

Последнее в этом году оперативное совещание в правительстве Мурманской области было посвящено предстоящим праздникам. Органы власти должны быть готовы к любым ситуациям, которые могут возникнуть во время каникул.

Одна из потенциальных угроз – террористические акты. Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области отчитался о готовности тревожных служб, отметив, что всего планируется привлечь около семисот сотрудников органов внутренних дел, 200 сотрудников Росгвардии, 150 представителей частных охранных организаций и 100 народных дружинников. О том, как будет налажена работа скорой и медицинских учреждений в новогодние праздники рассказал глава регионального Минздрава.

Подробный график работы в праздничный период детских и взрослых поликлиник, а также стоматологических отделений будет опубликован в канун праздников на интернет-сайтах медучреждений, а также на сайте Министерства здравоохранения и портале правительства Мурманской области.