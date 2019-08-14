«Все там свои машины оставляют, почему мне нельзя?» Ответ знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Мурманчане теперь смогут покупать по сниженным ценам не только рыбу, но и креветки. Социальный проект «Наша рыба», стартовавший в Мурманской области немногим больше месяца назад, продолжает развиваться. Какие города, помимо областного центра, успели к нему присоединиться, что меняется в работе рыбной ярмарки, которая открывается в Мурманске каждые выходные, сегодня рассказывает «Вечёрка».

В Мурманске, у дома № 31 на улице Шабалина ещё не так давно был пустырь, заваленный валунами. Год назад здесь появилась зона отдыха, уже успевшая стать одной из визитных карточек микрорайона. Но на этом дело не закончилось. Как этот сквер изменится уже через месяц, узнают читатели свежего номера «Вечернего Мурманска».

«Все там свои машины оставляют, почему мне нельзя?» «Я еле отвоевал это место у соседей, много лет тут паркуюсь. За что же штраф?», - так чаще всего отвечают на заседаниях административных комиссий мурманские автомобилисты, которые привыкли парковаться на газоне у дома. Публикация «Отвоеванные места» рассказывает, как в городе наказывают за парковку в зелёных зонах.

Одним это представляется чем-то вроде военных сборов, другие считают, что граждан, находящихся в запасе, вновь призывают на службу в армию. Что такое мобилизационный резерв, и почему кому-то из «запасников» регулярно выплачивают зарплату, выяснили журналисты «Вечёрки».