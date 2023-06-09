Всё теперь общее: 10 июня в стенах нового университета Мурманской области – МАУ состоится День открытых дверей

Будущие абитуриенты смогут узнать о поступлении на действующие специальности и абсолютно новые, которые запустят на базе учебного заведения осенью.

Напомним, объединение МАГУ и МГТУ длилось медленно, но верно. 31 мая этого года вузы стали единым Мурманским арктическим университетом. Филиалы этих учебных заведений в городах области так же меняют название на новое.

Но вернёмся к Мурманску. День открытых дверей МАУ состоится 10 июня с 14 часов в двух зданиях: корпусе Л на Спортивной улице, 13 бывшего МГТУ и в бывшем МАГУ - на улице Егорова, 16. Уже с 20 июня начнётся набор на очную форму обучения.

Ирина Шадрина, и.о. ректора МАУ: «У нас почти на все формы обучения и на все уровни – 1400 человек. Это достаточно большой объём, мы впервые заходим на такие крупные цифры. Поэтому приёмная кампания будет очень интересной».

Отметим, что студенты, а их сейчас более 7,5 тысячи, несмотря на объединение, продолжат обучение в привычных корпусах. Кроме того, большим плюсом для них станет возможность пользоваться лабораториями, студиями, локациями и другими инфраструктурными новшествами обоих бывших университетов.

Ирина Шадрина, и.о. ректора МАУ: «Всё теперь общее. Теперь не нужно конкурировать между друг другом. Зато нужно конкурировать самому университету на национальном уровне, выходить на него, прежде всего. Ну, и на международный тоже. Не забывать, что к нам студенты из других стран большой интерес проявляют и поступают. Поэтому перед нами стоят очень интересные и амбициозные задачи».