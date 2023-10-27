Все учатся на своих ошибках, или Марат Баширов о Мурманской области, которую ждёт успешное будущее

В Мурманск приехал известный российский политтехнолог Марат Баширов. Целью визита стало общение с местной молодёжью в рамках проекта «Арктический Диалог».

Марат Баширов – политтехнолог, автор телеграм-канала «Политджойстик», а также профессор Высшей школы экономики, в Заполярье не в первый раз. Правда, ранее гостил в Териберке на фестивале, а теперь приехал с рабочим визитом. Одна из главных целей – познакомиться с мурманской молодёжью, провести полезную для них лекцию.

Марат Баширов, профессор Высшей школы экономики: «Я знаю, что не всегда люди, которые обличены должностями в вузе или ещё где-то, не могут ответить на вопросы какие-то. Они острые: про СВО, про возраст наших руководителей, про систему образования - то она одна, то другая. Мне это общение даёт возможность, во-первых, обратную связь поймать».

Марат Фаатович отмечает, что молодёжь во всех регионах одинаковая, но с разной степенью остроты реагирует на различные ситуации. При этом, он вспоминает свою молодость и подчеркивает, что был таким же ершистым вместе со своими сверстниками. Баширов отмечает, что очень важно наличие этого нерва для свободы нового поколения и возможностей риска.

Марат Баширов, профессор Высшей школы экономики: «Все учатся на своих ошибках. Чтобы мы им не вдалбливали, в любом случае, он послушает, а сделает по-своему. Поэтому я всегда, и сегодня это скажу: ребята, вообще никому не верьте. Кто бы, что вам не говорил – не верьте. Но если вас эта тема интересует, послушайте разные точки зрения и потом сделайте свой личный вывод. Потому что тогда появляется убежденность».

В ходе встречи Марат Баширов рассказал о своей профессиональной деятельности, современной политической обстановке и возможностях развития нашего региона, так как Мурманская область сейчас находится в выгодной точке мировой транспортной логистики.

Марат Баширов, профессор Высшей школы экономики: «Мурманск как раз стоит на дуге, где кроме нас вообще никого нет. Есть определенные вопросы, связанные со сложностями из-за природных условий, но как я понимаю, это начинает решаться. И сюда сейчас огромные корпорации идут: «НОВАТЭК», «Норникель», «Газпром». Они же идут не просто так, а из-за логистики».

При правильном развитии региона за счёт такого внимания крупных компаний Мурманскую область ждёт успешное будущее. Также Марат Фаатович отметил ещё одну хорошую тенденцию: плотное взаимодействие региональной власти с муниципалитетами. Это позволяет лучше слушать мнения людей, а значит, и развивать регион.