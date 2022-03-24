«Всё в твоих руках» - 18 тысяч книг вручную перенесли с этажа на этаж библиотекари мурманской «Научки»

Чтобы быстро переместить такое число изданий специалисты учреждения выстроились цепочкой и передавали книги небольшими стопками из рук в руки. Видео процесса они выложили в своём телеграм-канале, сопроводив песней Анжелики Варум «Все в твоих руках».

К слову, это не флешмоб, организованный ради зрелищных кадров или рекорда, а вынужденная необходимость. В зале художественной литературы начали ремонт, поэтому книги пришлось переместить на 3-й этаж библиотеки.