«Все вернёмся живы-здоровы и с победой»: частичная мобилизация не обошла стороной даже закрытые города региона

В ЗАТО Александровск состоялась очередная отправка на переподготовку специалистов. Своих героев провожали близкие, друзья и коллеги.

От получения повестки до автобуса, который увезёт Юрия, в числе и его боевых товарищей, прошло порядка трёх дней. Мысли «откосить» от службы даже не возникло, сотрудник полярнинского предприятия уверен, что сейчас как никогда страна и город нуждаются в поддержке.

Юрий Федосеев, мобилизованный, г. Полярный: «Настрой хороший, ровный, главное – боевой! Едем помогать Родине, надеюсь, все вернёмся живы-здоровы и с победой!».

На текущий момент отлажено оперативное взаимодействие комиссариата с администрацией и медсанчастью ЗАТО Александровск, подчёркивают специалисты. Автотранспортное предприятие без лишних вопросов предоставляет автобусы не только для непосредственной доставки граждан к пунктам сбора, но и для прохождения медицинских комиссий.

Пётр Комаров, военный комиссар городов Полярного, Гаджиева и Снежногорска Мурманской области: «Выполняются мероприятия и указания губернатора области в части того, что все граждане, которые предварительно годны к прохождению службы не имели отводов. Руководители организаций собирались за рабочим столом, это проводилось перед каждой отправкой, обсуждались вопросы конкретного каждого гражданина».

Это значит, что специалисты, от работы которых зависит жизнеобеспечение городов или предприятий, не попадают в ряды мобилизованных. Отсрочку могут получить и главы семей, которые воспитывают трёх и более детей в возрасте до 16 лет. Разъяснения также поступили относительно тех граждан, которые трудятся в оборонно-промышленной сфере.

Проблемы, конечно, возникают, признаются сотрудники комиссариата, но их удаётся решать в сжатые сроки и без ущерба для кампании.

Пётр Комаров, военный комиссар городов Полярного, Гаджиева и Снежногорска Мурманской области: «Пока мы идём с соответствии с установленными нам нормам, каких-либо проблем с проведением медицинского освидетельствования и проведением отправки граждан к месту прохождения службы у нас нет».

В городах ЗАТО Александровск организованы пункты сбора необходимых предметов для призванных в рамках частичной мобилизации северян. Желающие оказать посильную помощь приносят нижнее и нательное бельё, носки, средства гигиены, каски, рации, газовые горелки, фляги для воды, медицинские расходные материалы и многое другое.

Напоминаем, что в Мурманской области работает «горячая линия» по поддержке семей мобилизованных граждан и граждан, чьи близкие принимают участие в спецоперации. Получить консультации по правовым, семейным, медицинским и другим вопросам можно по телефону 8 (8152) 69-33-00.