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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.03.25 19:30

Все ветераны Великой Отечественной войны, живущие в столице Заполярья, получат статус почётных гражданин Мурманска

В Мурманске будет действовать особый порядок для принятия решения о почётных гражданах столицы Заполярья. Этот и ряд других вопросов обсудили сегодня во время очередного заседания депутатов Совете депутатов города Мурманска.

Все ветераны Великой Отечественной войны, живущие в столице Заполярья, получат статус почётных гражданин Мурманска в этом году. Такое решения приняли депутаты городского Совета в честь 80-летия Победы.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Этот особый порядок будет действовать всего один год. Напомню о том, что в городе Мурманске звание «Почётный гражданин» присвоено более 80 лучшим из лучших горожанам, которые внесли значительный вклад в развитие, становление нашего города, но этот год особенный – год 80-летия Победы».

Андрей Савенков, депутат Совета депутатов города Мурманска: «На заседании оргкомитета «Победа», посвящённом 80-летию победы в Великой Отечественной войне нашим Президентом РФ Владимиром Владимировичем было дано поручение рассмотреть возможность присвоения звания «Почётный гражданин муниципального образования». Такие процедуры сейчас проходят по всей стране во всех муниципалитетах, цель - признать на муниципальном уровне вклад наших ветеранов именно в дело Великой Победы нашей страны над фашизмом».

На повестке дня у мурманских законотворцев стояли вопросы и по внесению правок в Устав города.

На заседании также был представлен отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Мурманска за прошлый год. Экономисты выявили ряд нарушений, которые необходимо будет исправить.

Алексей Суббота, председатель Контрольно-счётной палаты г. Мурманска: «В целом, Контрольно-счётной палатой проведено 40 мероприятий, выявлено 491 нарушение на общую сумму 171 млн рублей. В бюджет объектами контроля возвращено около 8 миллионов рублей. Более 50 муниципальных правовых актов принято по результатам направленных рекомендаций и предложений».

Нарушения, которые выявила Контрольно-счётная палата, связаны с ведение бухгалтерского учёта, нарушениями порядка предоставления субсидий, а так же недостатками в сфере управления муниципальным имуществом. Теперь все эти факты будут устранены и приведены в норму.

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