Все во двор! Время вспомнить правила знакомых с детства игр

В программе традиционного фестиваля «Игра 4Д» - классики, резиночки, салки, а также творческие мастер-классы, караоке и танцы. Сегодня к дворовым приключениям присоединяются дети и родители со всех уголков России, а одними из первых фестиваль прошёл в детском саду Снежногорска.

В программе традиционного фестиваля «Игра 4Д» - классики, резиночки, салки, а также творческие мастер-классы, караоке и танцы. Сегодня к дворовым приключениям присоединяются дети и родители со всех уголков России, а одними из первых фестиваль прошёл в детском саду Снежногорска.

Снежногорский школьник Дима Иванов - парень серьёзный, увлеченный спортом… Но сегодня снова с радостью окунётся в воспоминания о годах, проведённых в детском саду. Он был одним из тех ребят, кто впервые поучаствовал в фестивале «Игра 4Д». Сверстников приглашает отложить гаджеты и присоединиться.

Дима Иванов, участник фестиваля «Игра 4Д», г. Снежногорск: «Компьютерные игры ухудшают зрение, а тут можно помастерить, пофантазировать».

Четыре составляющие большой игры – это двор, дети, движение и дружба. С каждым годом, отмечают координаторы проекта, число участников растёт, также как и желающих помочь в организации станций и площадок.

Виктория Курышова, организатор фестиваля «Игра 4Д», г. Снежногорск: «Сами дети приходят на площадку, предлагают свою. Игру предлагают вспомнить, потом сами и проводят. Мы считаем, что эта та цель, когда игра уходит во двор».

Родительский комитет 4 класса 269-й школы, г. Снежногорс: «Здесь мы сплотились, стали как одна семья. Мероприятие получилось забавное, весёлое. Мы благодарны организаторам за досуг для родителей и детей».

А заняться будет чем: смастерить игрушки из бросового материала - просто, легко, экологично. Проверить меткость, поделиться вокальными навыками. Потанцевать и порисовать. Привносят родители в развлечения и региональную тематику, например, в этот раз можно было заарканить оленя.

Татьяна Алехина, горожанка, г. Снежногорск: «Оформляем фотозону и игровую площадку, где у нас будут проходить саамские игры – тематическая народная площадка Кольского полуострова».

Ирина Перелешина, организатор фестиваля «Игра 4Д», г. Снежногорск: «Игра – самое прекрасное времяпрепровождения для детей и родителей, потому что мы все родом из детства. Наши дети играют гораздо меньше, мы ратуем за то, чтобы игра жила, а дети не были обделены этим делом».

В общей позитивной обстановке и самому легко впасть в девство. Взрослые вспоминают приёмы игры в резиночку и водят хороводы.

Родительский комитет 4-го класса 269-й школы, г. Снежногорск: «Хотелось бы, чтобы почаще такие игры устраивали, детки радовались. Ни шагу назад, бегом к мечте, только играть и только все вместе».

К фестивалю присоединились и другие города большого ЗАТО – площадки для игр подготовили детские сады в Гаджиево и Полярном.

Марина Дужева, организатор фестиваля «Игра 4Д», г. Полярный: «Погода, я надеюсь, нам соблаговолит, тогда у нас будет отличный день».

Давайте делать двор дружнее! А какие игры помните вы?