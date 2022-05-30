Добровольцы Русского географического общества летом очистят два острова в АрктикеСкоро лето! Отопительный сезон в Мурманске завершается
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.05.22 19:30

Все во двор! Время вспомнить правила знакомых с детства игр

В программе традиционного фестиваля «Игра 4Д» - классики, резиночки, салки, а также творческие мастер-классы, караоке и танцы. Сегодня к дворовым приключениям присоединяются дети и родители со всех уголков России, а одними из первых фестиваль прошёл в детском саду Снежногорска.

В программе традиционного фестиваля «Игра 4Д» - классики, резиночки, салки, а также творческие мастер-классы, караоке и танцы. Сегодня к дворовым приключениям присоединяются дети и родители со всех уголков России, а одними из первых фестиваль прошёл в детском саду Снежногорска.

Снежногорский школьник Дима Иванов - парень серьёзный, увлеченный спортом… Но сегодня снова с радостью окунётся в воспоминания о годах, проведённых в детском саду. Он был одним из тех ребят, кто впервые поучаствовал в фестивале «Игра 4Д». Сверстников приглашает отложить гаджеты и присоединиться.

Дима Иванов, участник фестиваля «Игра 4Д», г. Снежногорск: «Компьютерные игры ухудшают зрение, а тут можно помастерить, пофантазировать».

Четыре составляющие большой игры – это двор, дети, движение и дружба. С каждым годом, отмечают координаторы проекта, число участников растёт, также как и желающих помочь в организации станций и площадок.

Виктория Курышова, организатор фестиваля «Игра 4Д», г. Снежногорск: «Сами дети приходят на площадку, предлагают свою. Игру предлагают вспомнить, потом сами и проводят. Мы считаем, что эта та цель, когда игра уходит во двор».

Родительский комитет 4 класса 269-й школы, г. Снежногорс: «Здесь мы сплотились, стали как одна семья. Мероприятие получилось забавное, весёлое. Мы благодарны организаторам за досуг для родителей и детей».

А заняться будет чем: смастерить игрушки из бросового материала - просто, легко, экологично. Проверить меткость, поделиться вокальными навыками. Потанцевать и порисовать. Привносят родители в развлечения и региональную тематику, например, в этот раз можно было заарканить оленя.

Татьяна Алехина, горожанка, г. Снежногорск: «Оформляем фотозону и игровую площадку, где у нас будут проходить саамские игры – тематическая народная площадка Кольского полуострова».

Ирина Перелешина, организатор фестиваля «Игра 4Д», г. Снежногорск: «Игра – самое прекрасное времяпрепровождения для детей и родителей, потому что мы все родом из детства. Наши дети играют гораздо меньше, мы ратуем за то, чтобы игра жила, а дети не были обделены этим делом».

В общей позитивной обстановке и самому легко впасть в девство. Взрослые вспоминают приёмы игры в резиночку и водят хороводы.

Родительский комитет 4-го класса 269-й школы, г. Снежногорск: «Хотелось бы, чтобы почаще такие игры устраивали, детки радовались. Ни шагу назад, бегом к мечте, только играть и только все вместе».

К фестивалю присоединились и другие города большого ЗАТО – площадки для игр подготовили детские сады в Гаджиево и Полярном.

Марина Дужева, организатор фестиваля «Игра 4Д», г. Полярный: «Погода, я надеюсь, нам соблаговолит, тогда у нас будет отличный день».

Давайте делать двор дружнее! А какие игры помните вы?

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума. МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
Комментарий к новости:Выбор сделан! Дрозды вывели птенцов на территории Мурманского морского торгового порта
VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
Комментарий к новости:Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире22:55«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:25«Роберт — король Шотландии». Художественный фильм (18+)00:00Мурманская областная Дума: Молодежный парламент. Новый созыв (6+)
-PRO Деньги (16+)Мурманская область получила более 146 млн рублей из федерального бюджета на развитие туристической отрасли-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 4,72 рубля, доллар потерял почти 3,31 рубля-PRO Энергетику (18+)20 мая энергоблок №4 Кольской АЭС выведен в резерв с последующим планово-предупредительным ремонтом-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области около 110 тысяч граждан и организаций числятся в должниках за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Внесены изменения в порядок предоставления гражданам ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика