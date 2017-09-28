Все вопросы крайне важные - Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы

Депутаты Мурманской областной думы провели первое после парламентских каникул заседание. В повестке около 30 вопросов, в том числе ряд довольно резонансных и социально значимых, касающихся казачества, выплаты пенсий и решения проблемы нехватки медицинских кадров в регионе.

До конца октября думцы должны принять проект бюджета на 2018 год. Но на первом после парламентских каникул заседании о верстке главного для области документа речи не пойдёт. Зато в первой половине повестки есть вопрос о «Развитии казачества в Мурманской области», который проходит уже второе чтение. Поэтому на задних рядах в зале можно было заметить фуражки обеспокоенных представителей этой этносоциальной культуры. Впрочем, единого мнения среди народных избранников по вопросу нет до сих, на это есть веские причины.

Менее нашумевшим, но куда более важным для жителей региона, можно считать предложение некоторых депутатов областной думы о повышении выплат врачам интернам, которые при этом будут обязаны отработать в регионе несколько лет. По словам специалистов, такая мера позволит обеспечить дефицитными кадрами систему здравоохранения региона. Так же законотворцы ратуют за повышение минимальных пенсий до уровня прожиточного минимума. Но чем в итоге обернуться такие предложения, пока сказать сложно. Ведь оба пункта повестки потребуют дополнительных средств из областной казны.

- Все вопросы крайне важны для Мурманской области, то ли это хозяйственные, то ли социально-экономического развития, - говорит Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы. - Они необходимы, чтобы мы решали главные задачи, чтобы регион развивался и было социальное благополучие всех граждан Мурманской области.

А вот резонансные поправки в закон о содержании животных, связанные с подкармливанием бездомных кошек и собак на территориях предприятий, с повестки заседания парламентарии сняли и отправили документ на доработку. Этот вопрос, хоть и прошёл сито общественных слушаний, по-прежнему требует всестороннего изучения. У этой инициативы достаточно и сторонников, и противников.