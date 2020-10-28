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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.10.20 19:30

Все земли - Министерству имущественных отношений, «Арктический гектар» - народу

Также на заседании был зачитан отчёт об итогах деятельности Министерства имущественных отношений региона. Во время заседания рассказали и об ожидаемом проекте «Арктический гектар».

С этого года вопросами предоставления земельных участков государственная собственность, на которые не разграничена, занимается Министерство имущественных отношений Мурманской области. Теперь это ведомство распределяет все земли региона. Это, по мнению специалистов, упростило их работу. Ведь в обязанности экспертов входят, в том числе и работа с резидентами Арктической зоны России.

Также на заседании правительства была затронута тема нового проекта, который ожидает запуска «Арктический гектар».

Виктория Минкина, и.о. министра имущественных отношений Мурманской области: «Он даёт возможность получить безвозмездно, сначала – около полугода - это будут только жители Мурманской области. В проекте прописано:  любой земельный участок на 5 лет безвозмездно в пользование. Без торгов на льготных условиях. По истечению полугода смогут обращаться уже все».

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