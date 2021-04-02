Всегда быть в маске… Геннадий Онищенко считает, что России никогда не следует отказываться от масочного режима

69 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 4 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+36), Кольском районе (+8) и Североморске (+6).

Одним из эффективных средств борьбы с пандемией эксперты считают индивидуальные средства защиты. А бывший главный санитарный врач, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко так и вовсе считает, что России никогда не следует отказываться от масочного режима. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, речь идёт не только о защите от коронавирусной инфекции, но и от сезонных заболеваний. Как подчеркнул Онищенко, «ответственное отношение населения к своему здоровью играет ключевую роль». Это должно быть элементом культуры. Он напомнил, что маски носят жители Китая, Японии и Южной Кореи. «Чем они лучше нас? Они сохраняют своё здоровье», - отметил депутат.