Всегда готовы к выполнению любых задач

Самоотверженные и бесстрашные – сегодня свой профессиональный праздник отмечают бойцы мурманского ОМОНа.

Профессиональный праздник бойцы ОМОНа отмечают нестандартно. Накануне состоялись традиционные соревнования по стрельбе.

Росгвардейцам предстояло за отведенное время произвести серию выстрелов из служебного оружия – промахов быть не должно. Такие требования необходимы для того, чтобы подготовить личный состав к любым, даже самым экстремальным ситуациям.

На службе сотрудникам ОМОН важно не только уметь пользоваться оружием, но и обладать навыками ориентирования в условиях горной местности. На протяжении нескольких дней бойцы изучали теоретическую часть проведения спецопераций и отрабатывали полученные знания на практике.

Сборы проходили в суровых погодных условиях, максимально приближенных к реальной ситуации. Бойцы демонстрировали навыки альпинистской подготовки, поиска и оказания первой помощи пострадавшим, строительства временных убежищ и даже отрабатывали тактику работы на снегоходах.

ОМОН по праву считают одним из самых подготовленных для работы в сложных и чрезвычайных ситуациях отрядов.

Владимир Романюк, полковник полиции, командир ОМОН Управления Росгвардии по Мурманской области: «День образования отряда – это праздник для личного состава, для ветеранов. Пользуясь случаем, хочу поздравить с этим праздником всех, пожелать крепкого здоровья всем, кто причастен к отряду, кто служил, служит и ещё будет служить «.

Бойцы мурманского ОМОНа уже 28 лет участвуют в охране порядка, важнейших операциях по обезвреживанию опасных преступных группировок и даже в собственный праздник им не до веселья.