Всегда на страже неба Заполярья

Расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 Северного флота приняли участие в учении по охране воздушного пространства.

Зенитные ракетные комплексы С-400 по праву считаются воздушным щитом Арктики. Это грозное оружие предназначено для уничтожения всех современных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всём диапазоне высот.

Павел Коцюбенко, заместитель командира дивизии ПВО: «Мы также осуществляем защиту в случае возникновения боевых действий, объектов, подлежащих прикрытию».

Обнаружить и сопроводить цели, имитирующие средства воздушного нападения условного противника, задача, которая стоит перед расчётами во время учения.

Во время таких тренировок реальные пуски почти не ведутся, специальная программа моделируют воздушную обстановку, операторы при этом отрабатывают алгоритм действий по боевому применению. Такие учения на Северном флоте регулярны.