Началась регистрация участников Всероссийского школьного конкурса по статистике «Тренд»Минобороны России открыло «горячую линию» для родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.09.22 19:30

«Всегда впереди!» - девиз ОВРовцев

60 лет исполнилось со дня издания приказа командующего Северным флотом о формировании 67-й бригады кораблей охраны водного района, правопреемницей которой является 7-я бригада кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил СФ.

В прошлом – вдвшник из Мордовии, в счастливом настоящем - военнослужащий бригады кораблей водного района. Максим всегда хотел бороздить моря и океаны. Всего несколько месяцев в суровом Полярном лишь прибавили решимости заступить на службу.

Максим Рязаев, военнослужащий 7-й бригады кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил СФ: «Буквально через несколько дней состоится первый выход в море. Исполню наконец-то  свою вторую мечту! Первой было попасть на службу сюда, а вторая – выход в море».

В этом году бригада кораблей ОВРа отметила 60 лет с момента образования. Изначально соединение входило в состав 23-й Краснознамённой дивизии кораблей охраны водного района, на основе которой в 1982 году и была создана Кольская флотилия разнородных сил Северного флота.

Сергей Гайдай, военнослужащий 7-й бригады кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил СФ: «Мы - продолжатели нашей славной профессии военных моряков должны защищать границы в зоне ответственности. И нести гордое звание моряка-надводника».

Есть у гвардейцев своя традиция – ежегодно проходить церемонию посвящения. Много лет назад среди новобранцев был и нынешний командир бригады Алексей Свириденко.

Алексей Свириденко, командир 7-й бригады кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил СФ: «Сейчас корабли соединения решают все задачи, которые перед ними поставлены. Девиз ОВРовцев «Всегда впереди!». И корабли действительно первыми выходят для обеспечения развёртывания сил флота, без них – никогда и никуда».

В настоящее время в состав соединения входят тактические группы малых ракетных и противолодочных кораблей и дивизион тральщиков. В их числе, например, «Коломна».

Андрей Шпангербергер, военнослужащий 7-й бригады кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил СФ: «С 2009 года моя служба протекает на ОВРе: начинал на базовом тральщике, а потом перешёл на вышестоящую должность на тральщик «Коломна», где и продолжаю свою службу».

Поздравить с юбилеем экипаж корабля приехали шефы с одноименного города – это ещё одна морская традиция.

Николай Братушков, заместитель председателя Совета депутатов городского округа Коломна: «Подчеркну, наши дружеские отношения будут продолжаться, потому что – это тыл, а мы всегда с армией вместе. Каждый делает свою работу, поэтому дружеские отношения мы будем только укреплять, особенно в данной ситуации».

Гвардейская бригада носит почётное наименование «Печенгская». Регалии ей перешли от бывших в её составе боевых частей, история которых ведёт начало ещё с довоенного времени.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Топ-10 фактов о жителях Мурманской области, ищущих работу, или Портрет безработного от hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Комментарий к новости:УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Комментарий к новости:Открывается новая история взаимодействия: Президент Беларуси и губернатор Мурманской области ведут переговоры о развитии экономического сотрудничества
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
Комментарий к новости:Горсовет Мурманска лишил депутатского мандата Виктора Хабарова, главного редактора газеты «Вечерний Мурманск»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире04:00«История музыкальных инструментов». Познавательная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)05:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области ещё отмечается сезонное снижение цен на репчатый лук, картофель и яблоки-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел почти на 1,04 рубля, евро теряет почти 32 копейки-PRO Энергетику (18+)С начала года российские компании из атомной энергетики разместили почти 6000 вакансий-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 2023 года МРОТ хотят увеличить до 16242 рублей, а прожиточный минимум - до 14375 рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)70% россиян перерабатывают, половина из них не получают доплату: что нужно знать сотруднику про сверхурочные, сколько должны платить трудоголикам?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика