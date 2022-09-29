«Всегда впереди!» - девиз ОВРовцев

60 лет исполнилось со дня издания приказа командующего Северным флотом о формировании 67-й бригады кораблей охраны водного района, правопреемницей которой является 7-я бригада кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил СФ.

В прошлом – вдвшник из Мордовии, в счастливом настоящем - военнослужащий бригады кораблей водного района. Максим всегда хотел бороздить моря и океаны. Всего несколько месяцев в суровом Полярном лишь прибавили решимости заступить на службу.

Максим Рязаев, военнослужащий 7-й бригады кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил СФ: «Буквально через несколько дней состоится первый выход в море. Исполню наконец-то свою вторую мечту! Первой было попасть на службу сюда, а вторая – выход в море».

В этом году бригада кораблей ОВРа отметила 60 лет с момента образования. Изначально соединение входило в состав 23-й Краснознамённой дивизии кораблей охраны водного района, на основе которой в 1982 году и была создана Кольская флотилия разнородных сил Северного флота.

Сергей Гайдай, военнослужащий 7-й бригады кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил СФ: «Мы - продолжатели нашей славной профессии военных моряков должны защищать границы в зоне ответственности. И нести гордое звание моряка-надводника».

Есть у гвардейцев своя традиция – ежегодно проходить церемонию посвящения. Много лет назад среди новобранцев был и нынешний командир бригады Алексей Свириденко.

Алексей Свириденко, командир 7-й бригады кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил СФ: «Сейчас корабли соединения решают все задачи, которые перед ними поставлены. Девиз ОВРовцев «Всегда впереди!». И корабли действительно первыми выходят для обеспечения развёртывания сил флота, без них – никогда и никуда».

В настоящее время в состав соединения входят тактические группы малых ракетных и противолодочных кораблей и дивизион тральщиков. В их числе, например, «Коломна».

Андрей Шпангербергер, военнослужащий 7-й бригады кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил СФ: «С 2009 года моя служба протекает на ОВРе: начинал на базовом тральщике, а потом перешёл на вышестоящую должность на тральщик «Коломна», где и продолжаю свою службу».

Поздравить с юбилеем экипаж корабля приехали шефы с одноименного города – это ещё одна морская традиция.

Николай Братушков, заместитель председателя Совета депутатов городского округа Коломна: «Подчеркну, наши дружеские отношения будут продолжаться, потому что – это тыл, а мы всегда с армией вместе. Каждый делает свою работу, поэтому дружеские отношения мы будем только укреплять, особенно в данной ситуации».

Гвардейская бригада носит почётное наименование «Печенгская». Регалии ей перешли от бывших в её составе боевых частей, история которых ведёт начало ещё с довоенного времени.