Всего 207 километров отделяет полярников дрейфующей полярной станции «Северный полюс 41» от «макушки» земли

За последние сутки дрейф льдины, на которой расположен лагерь, несколько ускорился и ледостойкая платформа прошла 26 километров в западном направлении, говорится в сообщении института.

Об этом сообщают в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте.

За последние сутки дрейф льдины, на которой расположен лагерь, несколько ускорился и ледостойкая платформа прошла 26 километров в западном направлении, говорится в сообщении института.

Напомним, что эта экспедиция впервые проходит на борту недавно построенной платформы «Северный полюс», которая может выдерживать давление льда. На борту судна, которое в эту экспедицию вышло в сентябре прошлого года из Мурманска, расположены лаборатории и оборудование для изучения Арктики.