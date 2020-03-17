Всех волнует тема коронавируса, а специалистов Ропотребнадзора права потребителей

Пока мурманчане внимательно следят за ситуацией с коронавирусом в городе и переживают за тех, кто попал во временную изоляцию, Роспотребнадзор Мурманской области старается замолчать ситуацию. В то время, когда людям жизненно необходимы сведения об эпидемиологическом состоянии региона, руководство организации решило рассказать о защите прав потребителей.

В понедельник Роспотребнадзор по Мурманской области решил собрать журналистов на пресс-конференцию, хотя к этому времени уже появилась информация о том, что в городе выявили первый предварительно положительный результат анализа на коронавирус. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, его обнаружили у ирландца, приехавшего в Мурманск на шахматный турнир. Иностранца отправили в инфекционную больницу, где он сейчас ждёт окончательного результата. Также под домашнюю изоляцию попали четверо журналистов телекомпании «Арктик-ТВ», которые снимали мероприятие, а директор телеканала и организатор соревнования оказались в обсервации. Логично было бы предположить, что расскажет орган, ответственный за эпидемиологическое состояние региона именно об этом. Но нет. Речь шла о защите прав потребителей, плохой воде, услугах ненадлежащего качества. О чём угодно, но только не о самой животрепещущей теме последних дней.

Валения Хяннинен, заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: «Да, я бы прокомментировала. Я готовилась к встрече по данному вопросу. Тем не менее, смею заверить, максимум действий с нашей стороны будет произведено в случае, если действительно подтвердится диагноз».

Что такое «максимум действий» узнать нам так и не удалось. Один из операторов телекомпании «Арктик-ТВ», снимавший ход шахматного турнира, с утра понедельника тщетно пытался дозвониться на «горячую линию» по коронавирусной инфекции, организованную Роспотребнадзором. Удалось это лишь к вечеру после личного вмешательства губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Сейчас все сотрудники «Арктик-ТВ», работавшие на шахматном турнире, изолированы и ждут результаты анализов.