Всех жителей старше 65 лет с симптомами ОРВИ проверят на коронавирус

Постановление о дополнительных мерах подписала главный санитарный врач Анна Попова. Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора и уже вступил в законную силу.

Она поручила губернаторам проследить, чтобы россияне старше 65 лет, обратившиеся за помощью медиков с симптомами респираторного заболевания, прошли лабораторное обследование на COVID-19. Также обязательно проверять вернувшихся в Россию с признаками респираторных заболеваний, контактировавших с заразившимися коронавирусом, граждан с диагнозом «внебольничная пневмония».

Анна Попова постановила сделать лабораторный анализ всем находящимся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний и персоналу при условии, что у них появились симптомы ОРВИ.