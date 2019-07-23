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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.07.19 19:30

Всем детсадовцам будет тепло

В Мурманске продолжается подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. Современными, а главное, тёплыми окнами теперь может похвастаться и детский сад, расположенный на улице Фролова.

Детский сад - это особое место, здесь малыши проводят большую часть своего времени, поэтому окружающее их пространство должно быть комфортным и уютным. В этом году дошкольное учреждения на улице Фролова, 9 стало участником  программы «Тёплое окно», здесь старые рамы давно требовали замены.

«У нас стояли старые окна, которые разваливались, не открывались, - рассказывает Ольга Смоленская, и.о. заведующей МБДОУ № 82 г.Мурманска. - Сейчас симпатичнее, группа приобрела законченный вид».

Теперь и фасад здания преобразился, внутри стали лучше группы.  Также на площадке возле детского сада установили теневые навесы - они станут надежными защитниками и от ветра, снега и от проливных дождей.

По словам депутата Совета депутатов города Мурманска Виктора Хабарова, городская власть пристальное внимание уделяется не только дошкольным учреждениям, но и проблемам всего микрорайона.

«Люди долго ждали реализации программы «Тёплое окно»,  - говорит Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов города Мурманска. – Поэтому будем уделять внимание микрорайону, где много молодёжи».

За период действия программы «Тёплое окно» были обновлены более 10 тысяч оконных блоков, в этом году реализация программы затронет 23 детских сада.

 

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