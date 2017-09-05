Всем миром возводится храм в Гаджиево

Православный гаджиевский храм Андрея Первозванного обрёл купола и кресты. Христианские символы уже освятили.

Летом 2017 года в гарнизоне моряков, что на судах потаённых по морю ходят, на строящийся храм Андрея Первозванного были подняты кресты с куполами, а чин освящения проводил епископ Североморский и Умбский, ибо храм в гарнизоне – это дело государственной важности

- Можно сказать, что этого дня в гарнизоне без малого два десятка лет ждали, - говорит Митрофан, епископ Североморский и Умбский. - Православный приход, который проводит службы в жилом доме, всё-таки не каноничное явление в православии. Большинство собравшихся – подводники и благодаря им храму в Гаджиево быть. Им и предпринимателям с Урала. Это событие стало и для уральцев знаковым, так как они получат для своего храма фрагменты корпуса подводной лодки.

Александр Репенков, президент Фонда помощи экипажам подводных крейсеров «Екатеринбург» и «Верхотурье», отметил, что идея взаимной поддержки возникла у жителей из Березовска. Они решили в одном из храмов увековечить память погибших подводников.

Интересный факт: древесину уральцы доставали у соседей в Карелии, а помогали им в этом предприниматели – мусульмане. А за работой в Гаджиево следят снежногорские предприниматели. Вот уж воистину, что храм всем миром строится.