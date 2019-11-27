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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.11.19 19:30

Всем намасте!

«Арктик-ТВ» продолжает серию сюжетов о молодых заполярных предпринимателях. В этот раз наши журналисты познакомились с Лидией Кизняковой, которая вместе с мамой открыла студию йоги «Намасте».

Йога – это совокупность духовных, психологических и физических практик и одна из шести ортодоксальных школ философии индуизма. Она давно стала частью жизни не только жителей Индии, но и людей из разных уголков планеты. Вот и Лидия Кизнякова с детства знает все о йоге благодаря маме, которая уже 20 лет занимается этой наукой. Да, да именно наукой. Люди, которые глубоко погружены в мир йоги, называют её именно так.

«В современное время всё стремится к более упрощенному формату. А если заглянуть в глубину веков, то на самом деле это очень обширные знания, которые имеют большой теоретический пласт, - рассказывает Лидия Кизнякова, основатель студии йоги и фитнеса «Намасте». - Это очень много книг различных, учений, которые сливаются в эту науку. При длительном их изучении человек становится более гармоничен с собой, более осознан. Многие закономерности мира становятся ясны».

Познав мир йоги, чуть больше года назад Лидия вместе с мамой открыли свою студию и теперь просвещают мурманчан. Назвали её «Намасте». Это приветствие, которое наши мурманчанки услышали в Индии, когда повышали там квалификацию.

«Оно означает более глубокое приветствие, то есть душевное приветствие одного человека к другим. И мы это слышали каждый день, - рассказывает Лидия Кизнякова, основатель студии йоги и фитнеса «Намасте». - Когда я приехала из Индии с мамой, у них квартире развесила наклейки, надписи, которые от души шли. И мы полгода думали, как назвать студию. И друг меня спрашивает, а что ты везде написала, и мама спрашивает, что ты написала. Я говорю: «Намасте».

Так и появилось это название. Стоит отметить, что «Намасте» - это не только студия классической йоги, но и фитнеса. Также здесь занимаются гимнастикой дети, есть массажный кабинет и даже можно получить консультации по питанию.

«Йога очень глубокая наука, в неё приходят больше осознанные люди, либо те, которые начинают этот путь и чувствуют, что у них есть какие-то вопросы жизненные, они бы хотели найти на них ответы, - говорит Лидия Кизнякова, основатель студии йоги и фитнеса «Намасте». - Также мы добавили сюда фитнес. Я получила второе образование, чтобы грамотно с анатомией, физиологией подавать людям силовые тренировки. Также я гимнастка, мы добавили занятия по растяжке».

Конечно, для того чтобы открыть свой бизнес Лидии пришлось пройти немало обучающих тренингов. Помощь она нашла в Центре поддержки предпринимательства Мурманской области, специалисты которого организуют  бесплатные семинары для начинающих бизнесменов и даже стала участницей конкурса «Мой бизнес».

А в этом году Лидия воспользовалась субсидиями, чтобы успешно продвигать свою студию.

«Для меня это пример того, как человек своё хобби превращает в свою работу и дело своей жизни, - рассказывает Татьяна Уланова,  председатель Мурманского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». - И тогда человек становится абсолютно счастлив. По сути, ему не нужно каждый день ходить на работу. Он каждый день встает и радуется тому, что он может заниматься любимым делом».

Ну, а главный критерий успеха – это конечно отзывы довольных гостей.

Впереди у девушки большие планы по развитию студии, но по восточной традиции раскрывать их она не хочет.  Нам же остаётся  пожелать ей благодарных гостей и гармонии в жизни. Всем намасте!

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