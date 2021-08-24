Всем пенсионерам накинули «десятку»

На сайте Кремля опубликован Указ Президента РФ о выплатах пенсионерам.

Напомним, о такой социальной поддержке глава государства объявил во время встречи с представителями партии. По мнению Владимира Путина, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей позволит компенсировать потери от инфляции и роста цен на продукты.

Деньги начнут перечислять в сентябре. Подавать заявление не нужно — Пенсионный фонд сам подготовит все бумаги и перечислит пособие.