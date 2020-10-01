Мусор во дворе и подъезде, разбитые грязные окна и обшарпанные стены – в таких условиях живут люди в мурманском общежитии на улице Олега Кошевого, 3. Рассказать о своих коммунальных бедах они решили съёмочной группе «Арктик-ТВ».

Представитель управляющей организации заверил журналистов, что уборка в доме производится регулярно. Но так ли это на самом деле?

Горы мусора на улице, подоконниках и полах в подъезде, немытые окна и стены – вот что встретило съёмочную группу «Арктик-ТВ», когда она зашла в общежитие.

Галина Бабаева, жительница общежития: «Подъезды не моются, не подметаются, мусоропроводы забиты. Постоянно звоним. Мусоропроводы у нас, как дворник ушёл, неделю вообще не убирались. Мусоропровод был забит до пятого этажа».

После того, как мусоропровод в доме забился, жители стали оставлять свои пакеты с отходами на подоконниках и на полу. Такие антисанитарные условия спровоцировали появление тараканов и крыс. А ещё от мусора исходит ужасный запах, который, впрочем, выветривается через разбитые в подъезде окна.

Мамедова Семнара, жительница общежития: «Пожалуйста, посмотрите, как мы живём. Как бичи! Ни разу они окно не помыли. Ни разу! Подъезд последний раз убирали в марте, 15 марта я помыла. Я плачу квартплату, извините, я ещё и буду подъезды мыть?».

Как заверили журналистов жители, за все услуги управляющей компании они платят исправно, но делать это с каждым месяцем становится всё сложнее – счёт растёт чуть ли не в геометрической прогрессии.

Галина Бабаева, жительница общежития: «Платила я, у меня было 758 рублей 89 копеек, ладно. Потом приходит квитанция за май месяц, вот у меня пришла квитанция – 5370».

Со своей проблемой обеспокоенные жители куда только не обращались. Но никакие меры по решению вопроса приняты не были.

Владислав Гаврилин, житель общежития: «На данный момент мы уже достаточно много обращений отправили. Проводились какие-то проверки, но на данный момент, вы видите, что работа никакая не ведётся и всем, по сути, наплевать!».

Хочется надеяться, что ситуация в этом доме поменяется в лучшую сторону. Если этого не случится, то в планах собственников решать проблему с управляющей компанией через суд. Впрочем, если задуматься, то жителям ничего не мешает выносить за собой мусор в ближайший контейнер, а не на площадку подъезда, да и окна здесь вряд ли разбили случайные хулиганы.

Как говорят, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.