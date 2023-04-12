Всем пригодится: учебный класс оснастили современным тренажёром по маневрированию и управлению судном

В Мурманском филиале государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова состоялось открытие навигационного учебного класса.

Комплексное развитие Арктической зоны России - один из стратегических приоритетов государства. Поэтому в стенах Мурманского филиала государственного университета морского и речного флота имени адмирала Степана Макарова торжественно открыли навигационный класс, который создан при поддержке «Атомфлот».

Леонид Ирлица, и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот»: «Мы строим новый флот, а новый флот, кроме железа, это ещё и люди, которых нужно подготовить. На рынке таких людей очень мало, поэтому мы знаем эту проблему, мы вкладываем в это деньги. В развитие не только ледокольного флота, но и персонала, который будет на нём работать».

И когда выпускник выходит на мостик, он будет видеть то же самое оборудование, что в большей степени упрощает его работу. Также действующие капитаны и штурманы раз в пять лет проходят переподготовку и теперь будут это делать на новых тренажёрах в Мурманске.

Александр Петко, как он себя называет, «кадровый инструктор», работает с 2009 года. На вопрос, как привыкает к новому оборудованию, отвечает просто: «Я уже привык».

Александр Петко, инструктор: «У нас есть телевизор с плоским изображением, а это уже телевизор 3D изображение. Здесь можно даже регулировать различные объекты по высоте, соответственно можно моделировать грунт, можно загружать карту, можно загружать картинки. Он более продвинутый. Курсанты в восторге от такой техники».

Тренажёрный комплекс моделирует 30 различных судов и 47 районов плавания. Сейчас многие элементы управления выводятся на планшет, а процесс полностью автоматизирован: нажал кнопку и всё работает. А раньше было не так.

По оборудованию и комплектации тренажёр по маневрированию и управлению судном не имеет аналогов в нашем регионе. Расширение технической базы позволит морякам Мурманской области получать услуги подготовки без необходимости выезда в Санкт-Петербург или другие регионы.