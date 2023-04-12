Ярмарка «Работа России. Время возможностей»: 14 и 15 апреля региональный этап одновременно пройдёт на 940 площадках страныФилиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» извещает о проведении плановых профилактических работ 17 апреля
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.04.23 19:30

Всем пригодится: учебный класс оснастили современным тренажёром по маневрированию и управлению судном

В Мурманском филиале государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова состоялось открытие навигационного учебного класса.

Комплексное развитие Арктической зоны России - один из стратегических приоритетов государства. Поэтому в стенах Мурманского филиала государственного университета морского и речного флота имени адмирала Степана Макарова торжественно открыли навигационный класс, который создан при поддержке «Атомфлот».

Леонид Ирлица, и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот»: «Мы строим новый флот, а новый флот, кроме железа, это ещё и люди, которых нужно подготовить. На рынке таких людей очень мало, поэтому мы знаем эту проблему, мы вкладываем в это деньги. В развитие не только ледокольного флота, но и персонала, который будет на нём работать».

И когда выпускник выходит на мостик, он будет видеть то же самое оборудование, что в большей степени упрощает его работу. Также действующие капитаны и штурманы раз в пять лет проходят переподготовку и теперь будут это делать на новых тренажёрах в Мурманске.

Александр Петко, как он себя называет, «кадровый инструктор», работает с 2009 года. На вопрос, как привыкает к новому оборудованию, отвечает просто: «Я уже привык».

Александр Петко, инструктор: «У нас есть телевизор с плоским изображением, а это уже телевизор 3D изображение. Здесь можно даже регулировать различные объекты по высоте, соответственно можно моделировать грунт, можно загружать карту, можно загружать картинки. Он более продвинутый. Курсанты в восторге от такой техники».

Тренажёрный комплекс моделирует 30 различных судов и 47 районов плавания. Сейчас многие элементы управления выводятся на планшет, а процесс полностью автоматизирован: нажал кнопку и всё работает. А раньше было не так.

По оборудованию и комплектации тренажёр по маневрированию и управлению судном не имеет аналогов в нашем регионе. Расширение технической базы позволит морякам Мурманской области получать услуги подготовки без необходимости выезда в Санкт-Петербург или другие регионы.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Из каких стран чаще всего нанимают мигрантов и какие требования к ним предъявляют
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Юджин
12.04.23 19:22
Жесть!!!! Из Дровяного зону сделали!
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Комментарий к новости:Депутаты проголосовали за присвоение двум ЗАТО - Североморску и Заозерску - почётного звания «Город морской доблести»
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Россиян в пять раз чаще стали звать работать в космическую отрасль и аэронавтику-PRO Валюту (16+)Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море для отработки взаимодействия с авиацией-PRO Энергетику (18+)Безопасность объектов ТЭК на контроле регионального Минэнерго и ЖКХ-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Количество психологов для школ и детсадов определят с помощью норматива
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика