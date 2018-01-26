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День за днём с «Арктик-ТВ»26.01.18 19:30

Всем только победы - Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск

Всероссийский турнир по кикбоксингу на приз заслуженного мастера спорта России Алмаза Гисмеева открылся сегодня в Мурманске. Сильнейшие спортсмены получат шанс войти в состав сборной команды России и защищать честь страны уже на международных турнирах по спортивному единоборству. Готовы выйти на ринг 180 спортсменов. В основном это ребята из Мурманской области.

Удар за ударом, у группы поддержки и зрителей перехватывает дыхание, но каждый, кто выходит на бой, знает, что выбрал довольно жёсткий вид спорта, который требует полной отдачи. За безопасностью турнира следят судьи, которые на чеку каждую секунду.

Победа на ринге, в том числе - победа над собой.

- Это направление действительно очень жёсткое, этот вид спорта, который развивает не только физическое состояние человека, но и, я хочу заметить, умственное тоже, - отмечает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Человек закаляет свою волю, характер, учится побеждать и становиться лидером. Победителями таких конкурсов и соревнований  мы гордимся. Они наша гордость, гордость нашего города, гордость нашего региона. Поэтому я могу пожелать всем участникам турнира только победы.

 

Комментарии

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