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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.10.22 19:30

Всемирная организация здравоохранения объявила октябрь месяцем борьбы с раком молочной железы

А 15 октября – Всемирным днём борьбы с этим заболеванием. В связи с этим съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала в Мурманском областном онкологическом диспансере и расспросила врачей о профилактике и лечении этого заболевания.

В преддверии Всемирного дня борьбы с раком молочной железы врачи Мурманского областного онкодиспансера напомнили о важности профилактики и раннего выявления этого недуга. Статистика заболевания продолжает держаться на высоком уровне. Если раньше рак считался в основном болезнью старшего поколения, то сегодня он стремительно молодеет. Но технологии лечения и реабилитации такого вида онкологии за последние годы усовершенствовались.

Александр Давыденков, заместитель главного врача онкодиспансера по лечебной работе, главный онколог Мурманской области, заслуженный врач Российской Федерации: «Сейчас тенденция изменилась, потому что очень мощная имеется лекарственная терапия и применение специальных аппаратов для лучевой терапии - ускорители. Они у нас есть, модернизированы полностью».

Мурманский онкодиспансер сейчас по праву считается передовым учреждением. Не во всех лечебных стационарах страны имеются такие методики. Жителям области стала доступна цифровая маммография, позволяющая провести качественную диагностику. Раньше главными целями операции было лишь удаление новообразования, неважно какой ценой. А сейчас, благодаря новым технологиям, врачи могут проводить операции с более щадящим эффектом, в том числе отдавая место и эстетической красоте, чтобы социализация женщин после операции проходила в более быстром и комфортном темпе. 

Вячеслав Добров, врач онколог-маммолог: «Мы сильно за последнее время продвинулись вперёд в лечении онкологии и рака молочной железы. Как вы знаете, это проблема очень большая. Она сейчас вышла на первое место во всём мире. Мы используем на данный момент все хирургические современные вмешательства – это уход от классических методик, которые раньше были».

В онкоцентре используют методики, направленные на точность, чтобы наносить как можно меньше вреда организму женщин – как в психологическом и в лечебном, так и в операционном процессе. А современные препараты снижают вероятность рецидивов.

Но не стоит забывать и про личную ответственность пациентов. Как отмечают врачи, факторы, которые отрицательно влияют на людей современного поколения, это экология, питание, малоактивный образ жизни, а также, конечно, вредные привычки. 

Александр Давыденков, заместитель главного врача онкодиспансера по лечебной работе, главный онколог Мурманской области, заслуженный врач Российской Федерации: «Употребление алкоголя и курения для женщин губительно. Почти на 70% процентов возрастает риск заболеть раком молочной железы. И употребление алкоголя не только характерно для рака молочной железы. Это и поджелудочная железа, это и слизистая полости рта, это и толстый кишечник. Есть масса таких полиэтилогичных маркеров в органах задействовано. Особенно, если ещё смешивается с курением, употребление табака».

Благодаря нововведениям в лечении пациенты диспансера избегают осложнений, к тому же процесс реабилитации, который раньше занимал месяц, сейчас занимает неделю.

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